HOY SE CUMPLE EL DÍA 40 DESDE EL INICIO DE LA CUARENTENA

Hoy, martes 28 de abril se está cumpliendo el día 40 del aislamiento social, preventivo y obligatorio (cuarentena) dispuesto por el DNU (Decreto de Necesidad y Urgencia) firmado por el presidente Alberto Fernández.

En Roque Pérez se lleva el cumplimiento de esta cuarentena con algunos altibajos, hay algunas personas que aún no han tomado la necesaria conciencia sobre la gravedad de no cumplir con el aislamiento y otras, se lo toman aún en broma, como si nunca les fuera a pasar. Pero la mayoría, cumple, cumplimos, el aislamiento de acuerdo a lo que se ha decretado y de acuerdo a lo que se informa y/o autoriza desde el Municipio de Roque Pérez.

Sabemos que no es fácil y sabemos que aún resta un largo camino, camino que será cada vez más difícil porque seguramente, tal como explican nuestras autoridades, algún caso positivo tendremos.

Desde este medio agradecemos a todos y todas l@s que día a día trabajan para llevar adelante los controles, tanto de ingreso y egreso a las distintas entradas de la ciudad y las zonas rurales, como a nuestras autoridades y a todos los que trabajan en el control para que la gente no ande circulando por la calle fuera de horario o sin necesidad. Son trabajos que quizá no se vean pero que se realizan siempre, como por ejemplo el del Centro de Monitoreo y Prevención donde a través de las cámaras van informando al personal policial quien está incumpliendo el aislamiento quien está cometiendo un delito. Por supuesto el eterno agradecimiento a las fuerzas vivas de la ciudad, por cuidarnos siempre. A la gente de campo y de la Sociedad Rural, a empresarios, por colaborar con las fumigadoras para desinfectar las calles. Y a much@s más que trabajan sumando día a día.

En un primer momento con gran colaboración de nuestros bomberos voluntarios, la sirena sonaba a las 21 para indicar que finalizaba el horario autorizado para salir a hacer compras, desde hace días, ese horario se ha reducido 2 horas, siendo ahora hasta las 19 horas.

Hay que seguir con la prevención, hay que cuidarnos y cuidar al resto. Usemos barbijos al salir de nuestros domicilios, mantengamos la higiene del hogar y la personal, y sobretodo, el lavado de manos con frecuencia en casa o alcohol en gel o líquido (70/30) si estamos fuera. Pero evitemos salir si no es estrictamente necesario.

Recordá no ir de visita, no salir a espacios públicos, no estar en la calle si no es necesario. Porque salir hoy sin necesidad puede traer consecuencias negativas en el futuro. Cuidate y cuidanos!!!

QuedateEnCasa

Flavia Farias.-