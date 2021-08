Horacio Rodríguez Larreta: “El campo sufre la grieta y tenemos que terminar con eso”

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, acompañó este mediodía a Diego Santilli quién presentó en Junín, provincia de Buenos Aires, las propuestas para el campo y la agroindustria de Juntos por el Cambio de cara a las elecciones del 12 de septiembre. “Hay que terminar con esa visión del Campo y la Ciudad, de nosotros y ellos, es una de las grietas más claras que hoy divide nuestra sociedad. Tenemos que terminar con la grieta que tanto mal nos hizo”, afirmó Horacio Rodríguez Larreta, y agregó: “Argentina necesita generar trabajo y el campo es un sector que tiene un potencial enorme para eso. Cuando se les dio reglas de juego claras en el gobierno anterior, todos los indicadores crecieron, más allá que siempre se pueden hacer las cosas mejor”. El Jefe de Gobierno porteño también indicó que “el campo responde a estímulos positivos, necesitan estabilidad. Por eso debe haber un acuerdo político en Argentina mucho más amplio, en base al diálogo y buscando consensos, que defina unas líneas que podamos sostener en el tiempo, que defina una visión de país». En contraposición con la administración nacional actual afirmó: ‘El Gobierno busca todo el tiempo la culpa en el otro. Tenemos que terminar con las antinomias. Soy optimista, confío en que vamos a poder ponernos de acuerdo como argentinos.” Y sobre la situación de los argentinos señaló: «Los fines de semana no tenemos el asado en la parrilla porque la gente no lo puede pagar. No podemos vivir con este nivel de inflación, imposible que nadie pueda tener un crédito». Consultado por las declaraciones del presidente Alberto Fernández sobre la docente de La Matanza suspendida, Rodríguez Larreta expresó: «Me parece increíble que el Presidente avale cosas como lo de la maestra. Queremos que los alumnos estén en el aula para aprender, no para que los adoctrinen. Tuvimos clases presenciales en CABA desde el 17 de febrero. Es el día de hoy, que en algunos lugares de provincia de Buenos Aires van una semana sí y otra no».