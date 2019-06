Homenaje: por primera vez llega a Argentina el imponente ABBA “The Show”

ABBA “The Show” se generó a partir de la reunión de algunos de los músicos originales de la banda que hacían la orquestación de fondo junto a Camilla Dahlin y Katja Nord, quienes tuvieron la idea de formar una banda homenaje a ABBA en 1996. Pidieron el permiso de Bjorn Ulvaeus y Benny Andersson y lo obtuvieron, y en 2001 emprendieron este proyecto que ha recorrido gran parte del mundo con rotundo éxito.

El grupo ABBA nació en 1972, compuesto por dos hombres y dos mujeres: Ulvaeus y Benny Andersson, más las cantantes Anni-Frid Lyngstad y Agnetha Fältskog.

En poco tiempo se convirtió en un fenómeno mundial con hits como: “Dancing Queen”, “Take A Chance On Me”, “Gimme! Gimme! Gimme!”, entre otros.

ABBA vendió 400 millones de discos, y son una de las agrupaciones más influyentes de la historia de la música. Además, sus temas han revivido en musicales e incluso en el cine, con las películas Mamma Mia! (2008) y Mamma Mia! Here We Go Again (2018).

ABBA llegó a recaudar en Suecia más impuestos que la propia VOLVO. Dejaron de cantar en 1982, cuando eran muy jóvenes y en la cumbre del éxito, por lo que se transformaron en un mito.

Por lo mismo; hoy venden 2.000.000 de discos al año sin cantar y se han realizado musicales, películas y conciertos en su honor.

Recientemente le ofrecieron a la banda USD 1.000.000.000 por reunirse y hacer un tour mundial de despedida. Pero rechazaron la oferta.

LAS VOCES DE LOS MÚSICOS ORIGINALES,

Mats Ronander, guitarrista y vocalista original de ABBA sostuvo que «THE SHOW es el mejor homenaje a ABBA que se haya hecho nunca!.La banda es muy profesional y la producción es increíble!”.

Por su parte, Lasse Wellander, guitarrista principal, dijo que “el grupo realmente administra el patrimonio de ABBA de una manera seria y elaborada”.

En tanto, Ulf Andersson, saxo de la mítica banda, expresó que “la recepción del público es similar a lo que vivimos en ABBA».