Lleva años roto el pavimento y el cordón cuneta en la otra cuadra de la Municipalidad de Roque Pérez. ¿Nadie lo ve?

Hace al menos dos años, en la esquina de Hipólito Irigoyen y Mitre se inició un proceso de deterioro en el pavimento, pero además en los cordones de la esquina donde estaba el negocio de deportes. Cordones que están pintados de amarillo pero que son un verdadero peligro para quienes caminan por el lugar.

También quienes siguen derecho por Mitre, deben aminorar la marcha porque el deterioro en el pavimento es grande, pero sobre todo, la peor parte se la llevan quienes transitan por Mitre y doblan en Irigoyen. Por supuesto que sufrimos quienes pasamos en bici, moto, autos, etc., pero no deben sufrir nada quienes pasan en autos y/o camionetas que no son suyos (total el arreglo no lo pagan ellos).

Sea como sea, no es posible que este deterioro esté a menos de 100 metros del palacio municipal y nadie haga nada de nada.

¿No lo ven o ya ese tipo de cosas no importan?