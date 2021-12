Hay gente que se volvió a contagiar de coronavirus, incluso en Roque Pérez

Este medio pudo conocer al menos un caso de una persona que se volvió a contagiar de coronavirus. Había tenido el virus hace varios meses en Roque Pérez.

Por razones que son de público conocimiento, no podemos informar datos de dicha persona.

Por este motivo es necesario que por más que alguien ya haya tenido el virus, se tiene que seguir cuidando igual. Además, hay que pensar en que también esa persona podría contagiar a otra y hay que recordar que para los nenes más pequeños aún no hay vacunas, por lo que es muy peligroso no cudidarse porque los podríamos contagiar.

Lo siguiente forma parte de una entrevista que le hizo un medio español al doctor jefe de microbiología del Vall d’Hebron, Tomás Pumarola. El Vall d’Hebron Barcelona Hospital Campus es un parque sanitario de referencia mundial donde asistencia, investigación, docencia e innovación se dan la mano.

¿Puedo volver a contagiarme de covid si ya lo he pasado o llevo la pauta completa de vacunas?

Sí. La infección previa y la vacunación nos protegen,respecto a la gravedad, pero no nos blindan hacia una nueva infección.

Aun así, las reinfecciones no son muy frecuentes, porque la inmunidad que deja la enfermedad es «bastante potente», sobre todo para la misma variante. Así, si ya hemos pasado la enfermedad o bien llevamos la doble vacuna correctamente administrada (o incluso la tercera dosis de refuerzo), lo que tenemos seguro es «menos probabilidades de entrar en el hospital».

Actualmente, los ingresos hospitalarios por covid de reinfectados o de gente completamente vacunada son de personas con unas características determinadas, como por ejemplo gente mayor o bien con otros muchos factores de riesgo.

¿Si me contagié de la variante delta estoy más protegido contra la ómicron?

No tiene nada que ver. «Las dos variantes se pueden agarrar una detrás la otra, e incluso a la vez», explica Pumarola. Los expertos ya han identificado al menos un caso en el que las dos variantes conviven en un mismo paciente enfermo, a pesar de que es un hecho muy «inusual». «Ahora mismo, la variante que predomina es la ómicron y es la que tiene más probabilidades de contagio», matiza el jefe de microbiología del Vall d’Hebrón.-

En síntesis, es posible volver a contagiarse de covid-19 y todos debemos seguir cuidándonos.

Uso de barbijo (bien colocado, no solo tapando la boca), higiene personal y desinfectar todo con alcohol o lavandina diluida, mantener la distancia social y tratar de no estar con mucha gente en espacios cerrados. Ante cualquier síntoma, concurrir al centro de salud.-