¿Hasta cuándo permitirán que Viviana Canosa ponga en peligro la salud de todos? Ahora fue contra los médicos

Viviana Canosa no detiene su negacionismo de la pandemia del coronavirus, y otra vez volvió a arremeter contra el personal de salud que día a día lucha para salvar vidas y frenar la segunda ola de contagios.

Desde su programa Viviana con vos, disparó con todo tipo de acusaciones hacia los médicos, a los que acusó de mentir con los certificados de defunción y de hasta poner en duda diagnósticos y causas de muertes.

El embate contra el personal de salud continuó con duras acusaciones, sin pruebas ni sustento. “Hay gente que no está para morirse, y que la internan y se muere. Hay un curro con la pandemia, que da asco. Creo que vamos a despertar y no vamos a permitirlo más”, insistió.

“Ojo médicos, ojo a los traidores, ojo a los que están firmando cosas que no deben firmar. Dejen hacer autopsias”, amenazó Viviana Canosa, y remarcó: “Firman que se mueren de covid cuando no se mueren de covid”.

“Hay gente sana que llega con un problema, con fiebre, ¿y ya es covid? ¿Todo lo sospechoso es covid?”, se preguntó Canosa, y disparó: “¿No estarán matando a más gente de la que está muriendo?”.

Por último, la conductora, remató: “Los médicos tienen que sanarnos, tienen que curarnos, no llenarnos de miedo. Cuando esto termine, mucha gente va a tener que pagar por el daño que están haciendo. Que lo hagan los políticos, no me sorprende. Pero sí los médicos, que estudiaron para salvarte. Están haciendo uso y abuso de las personas. Decir genocidio es un montón, pero por algo estamos en listas negras”. (SIC).

Nota gentileza de MinutoUno.-

Terrible lo de esta mujer, terrible. Ni siquiera piensa en los familiares de la gente que falleció por el virus, ni la gente que padece el virus. Y se queja de estar en una supuesta lista negra.

En otro de sus programas llevó una supuesta médica que instaba a la gente a no vacunarse. Una locura total. Atenta contra la salud pública.

¿Hasta cuándo?.-