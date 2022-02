Hallan fallecido a un hombre en el interior de su auto en Roque Pérez

Por causas que se tratan de establecer, antes de las 21 horas, hallaron sin vida a un hombre de 56 años, que estaba en el interior de su vehículo en el Acceso Pedro Gutiérrez, a metros de un conocido supermercado de Roque Pérez.

Tomó intervención la justicia y personal policial y de salud, pero se aguarda la llegada de Policía Científica para realizar los peritajes de rigor y el cuerpo del fallecido podría ser trasladado a la ciudad de La Plata, en donde se le realizaría la correspondiente autopsia.

Por respeto a familiares y amigos, hasta que la información no sea suministrada de manera oficial, no daremos sus datos filiatorios. Por los mismos motivos este tipo de información en este medio no se pone de manera urgente, preferimos esperar.-

Imagen de archivo de Google Street View del Acceso pedro Gutiérrez y las calles Gobernador Arias e Ituzaingó de Roque Pérez.-