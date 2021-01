¿Guerra entre Apple y Facebook?

Por Desirée Jaimovich para Infobae:

La nueva política de privacidad de la compañía liderada por Tim Cook requiere que las aplicaciones les pidan permiso a los usuarios para rastrearlos. La red social ha criticado duramente esta medida porque aduce que afectará el negocio de las empresas que publicitan en la red. Acusaciones cruzadas y un posible litigio en puerta.

“Si una empresa se basa en engañar a los usuarios, en la explotación de datos, en opciones que no son opciones en absoluto, entonces no merece nuestro elogio. Merece una reforma”, dijo Tim Cook, en el marco de una charla por el Día Internacional de la Protección de Datos (REUTERS/Stephen Lam).

La nueva política de privacidad de Apple, que se comenzará a aplicar en estos primeros meses de 2021, les exige a las aplicaciones que les pidan permiso a los usuarios para rastrearlos. Esto quiere decir que el usuario tendrá la opción de decidir en relación a este punto, algo que hasta ahora no ocurría.

Esta nueva medida viene siendo duramente criticada por Facebook que, hace más de un mes emprendió una campaña para mostrar el impacto negativo que cree que tendrá esta medida en las empresas que utilizan las herramientas de publicidad del sitio.

En diciembre, Facebook publicó solicitadas en varios periódicos en Estados Unidos donde destacaba que la política de Apple “limitará la capacidad de los negocios para lanzar anuncios personalizados y alcanzar a sus clientes de forma efectiva”. También aseguraba que los anunciantes verían recortadas sus ventas en un 60% por cada dólar que inviertan a causa de la política de privacidad de la empresa liderada por Tim Cook.

Algunos creen que esto no es tan así. Así lo analiza el periodista Jason Aten en un artículo de opinión publicado en Inc. “El segmento de su negocio publicitario que se verá afectado directamente es bastante pequeño en comparación con su negocio en general. El problema real es que ahora todos tendrán la opción de permitir que Facebook los rastree, y la compañía asume lógicamente que la mayoría de las personas optarán por no participar”.

Luego de que Facebook difundieran esos comunicados en los periódicos, desde Apple subrayaron que el cambio buscaba proteger la privacidad del usuario. En este punto hay que aclarar que no se prohíbe el rastro de usuarios sino que simplemente se solicita que, para que esto ocurra, las personas den su consentimiento explícito, de modo que todo el proceso ocurra de forma transparente.

Este miércoles, durante la reunión en que se anunciaron los resultados financieros del último período, el CEO de Facebook, Mark Zuckerberg, volvió a arremeter contra el gigante de Cupertino por el mismo motivo.

“Apple tiene todos los incentivos para usar su posición de plataforma dominante para interferir con el funcionamiento de nuestras aplicaciones y otras aplicaciones, lo cual hacen con regularidad”, dijo Zuckerberg, y añadió: “Dicen que están haciendo esto para ayudar a las personas, pero los movimientos siguen claramente sus intereses competitivos”, según reporta el Washington Post.

En esa charla también destacó que la app iMessage viene preinstalada en los iPhones. Ese servicio de mensajería es más popular en EE.UU que WhatsApp, una servicio que, sin embargo, goza de muchísima popularidad en el resto del mundo. Si bien sufrió un embate luego de que se anunciaran cambios en sus normas de uso que entrarán en vigencia el 15 de mayo, lo cierto es que WhatsApp cuenta con 2 mil millones de usuarios en todo el mundo, en tanto que iMessage cuenta con 1,3 mil millones.

Luego de que saliera a la luz esta nueva crítica por parte de Facebook, este jueves, el CEO de Apple, Tim Cook, habló sobre la necesidad de hacer reformas globales para cuidar la privacidad de los datos. Fue en el marco de una charla virtual en la que participó por el Día Internacional de la Privacidad de Datos.

Hizo duras críticas a las redes sociales y si bien no nombró puntualmente a Facebook, algunos pueden interpretar que sus comentarios la incluyen. “Si una empresa se basa en engañar a los usuarios, en la explotación de datos, en opciones que no son opciones en absoluto, entonces no merece nuestro elogio. Merece una reforma”, dijo Cook, según reporta The Guardian.

A su vez, habló de la política de Apple, conocida como Transparencia de seguimiento de aplicaciones, que es la medida que critica Facebook. “Cada aplicación, incluida la nuestra, debe compartir su recopilación de datos y prácticas de privacidad, información que la App Store presenta de manera tal que todos los usuarios pueden entender”, explicó Cook.

Y añadió que se trata de una medida que los usuarios de Apple vienen solicitando hace tiempo. A su vez destacó que la empresa viene trabajando con los desarrolladores de apps desde hace rato, para darles tiempo de implementar esta nueva función.

Desde la red social insisten con que son meras excusas para fortalecer su posición en el mercado. “Como hemos dicho repetidamente, creemos que Apple se está comportando de manera anticompetitiva al usar su control de la App Store para beneficiar sus resultados a expensas de los desarrolladores de aplicaciones y las pequeñas empresas “, dijo un vocero de Facebook al sitio Cnet.

¿Posible litigio en puerta? Según el sitio The Information, la compañía de Mark Zuckerberg está preparando una demanda antimonopolio contra el fabricante del iPhone, aunque esto no se confirmó oficialmente.

Fuente: Infobae.-