Guerra en Spotify: Neil Young amenaza con retirar sus canciones si no cancela un podcast antivacunas.

El reconocido músico exige a la plataforma de música que elija entre su catálogo o el programa del comediante Joe Rogan.

Neil Young y el polémico Joe Rogan se enfrentan por las vacunas del coronavirus. En medio de estos dos gigantes está Spotify, el servicio de streaming que ha recibido un ultimátum del músico. “Quiero hacerle saber a Spotify hoy mismo que quiero mi catálogo fuera de su plataforma… Pueden tener a Rogan o a Young. No ambos”, escribió el rockero a su representante en una carta en la que muestra su hartazgo con el locutor y su propagación de desinformación en un programa escuchado, de media, por 11 millones de personas en cada episodio.

Spotify, por el momento, mantiene silencio ante la exigencia de Young. La empresa considera a Rogan como la gallina de los huevos de oro. En mayo de 2020 firmó con el deslenguado cómico un acuerdo para ofrecer en exclusiva The Joe Rogan Experience (JRE). La cuantía del acuerdo nunca se ha hecho pública, pero The New York Times calculan que la compañía desembolsó más de 100 millones de dólares por hacerse con uno de los productos de audio más escuchados del planeta, una emisión que tiene más audiencia que muchos programas de cable en el horario estelar. En la operación, Spotify eliminó 42 episodios en los que se hicieron comentarios racistas, machistas o de transfobia.

The Joe Rogan Experience es tan popular como polémico. Las contundentes opiniones del comediante, un polemista tan popular que ha logrado esquivar la cultura de la corrección política y algún intento de cancelación, son adoptadas como verdades por decenas de miles de estadounidenses. En mayo de 2021, Rogan dijo a su audiencia que consideraba que los jóvenes que practicaban algún deporte no tenían por qué vacunarse contra la covid, lo que mereció una respuesta de la Casa Blanca y el presentador se vio obligado a matizar sus afirmaciones.

En septiembre, después de informar que se había contagiado con el virus, Rogan dijo a sus oyentes que se estaba tratando la enfermedad con ivermectina, un medicamento veterinario cuyo uso humano es desaconsejado por los expertos en salud. En octubre, el tratamiento se había agotado en varias ciudades de Estados Unidos. La polémica más reciente llegó el 31 de diciembre, cuando el programa número 1.757 tuvo de invitado a Robert Malone, un virólogo que ayudó a desarrollar las vacunas de ARN mensajero, pero que ha puesto en duda la estrategia de inmunización del Gobierno de Estados Unidos. Por sus comentarios antivacunas, Malone ha sido eliminado de Twitter y de algunos vídeos de YouTube. Su charla con Rogan, que dura tres horas y seis minutos y que aún está en la plataforma, ha sido repudiada por más de 270 especialistas en una carta abierta.

Neil Young asegura estar harto de Rogan. “JRE, que se encuentra exclusivamente en Spotify, es el podcast más grande del mundo y tiene una tremenda influencia. Spotify es responsable de mitigar la propagación de desinformación en su plataforma, aunque la empresa no tiene actualmente una política sobre esto”, escribió el músico en una carta dirigida a su representante, Frank Gironda, y a Tom Corson, ejecutivo de Warner Records, su discográfica. El documento fue publicado en la página oficial de Young, Neil Young Archives, pero fue retirado rápidamente.

Gironda ha confirmado que Young está muy molesto con la situación. “Estoy haciendo esto porque Spotify está propagando información falsa sobre las vacunas, algo que potencialmente puede causar la muerte de a quienes se creen esta información”, escribió el músico a su equipo, subrayando que esperaba una solución hoy mismo al conflicto. El canadiense, de 76 años, es ideológicamente progresista. Recientemente informó a sus seguidores de que no hará conciertos para promocionar su más reciente álbum, Barn, grabado con su popular banda Crazy Horse, hasta que el autobús de la gira sea totalmente convertido en un vehículo eléctrico sin emisiones.

Nota de: Luis Pablo Beauregard

Es uno de los corresponsales de EL PAÍS en EE UU, donde cubre migración, cambio climático, cultura y política. Antes se desempeñó como redactor jefe del diario en la redacción de Ciudad de México, de donde es originario. Estudió Comunicación en la Universidad Iberoamericana y el Máster de Periodismo de EL PAÍS. Vive en Los Ángeles, California.-