Guadalupe Lucero: a más de dos meses de su desaparición, la mamá denuncia que la investigación no tiene rumbo

Asimismo, opinó que “no hubo rumbo en la investigación. Yo pedí a este señor Santiago Díaz (integrante de la Brigada de Rescate con Intervención Canina) a los pocos días que Guada desapareció, le mande un mensaje al ministro de seguridad, diciéndole que necesitaba que traigan a esta persona. Ellos me mandaron un audio diciéndome que ya se encontraba gente capacitada, que cualquier cosa si necesitaban iban a avisar«.

El hombre, integrante de la Brigada de Rescate con Intervención Canina, pudo dar con el último rastro de la niña.»Dio con esta pista de que a Guada la sacaron por ruta”, dijo Cialone y agregó: “Yo sé que hubo cosas, como un cigarrillo al que no le dieron importancia, que Santiago lo encontró el sábado y lo levantaron el domingo cuando yo reclamé que lo levantaran porque si el perro lo vio como un rastro ¿por qué no se levantó? Y después de discutir decidieron levantar el cigarrillo aunque la bioquímica de San Luis dijo que no se podía encontrar nada de ahí, pero el cigarrillo tiene el olor a Guadalupe”.

La mamá de Guadalupe contó que el investigador le dijo que la persona que se la llevó quizás al manipular a la nena y después tirar el cigarrillo quedó el olor de ella en el mismo cigarrillo y expresó su bronca porque la primera pista que surgió después de dos meses.

Descartó completamente la posibilidad de que se trate de una venganza narco: “Cuando se perdió Guada, hay un campo cerca de la casa, donde justo esa noche había gente drogándose, entonces los mismos chicos de la cuadra empezaron a circular ese rumor, pero nada que ver”.

“No se donde está mi hija, es lo que me pregunto todos los días. La voy a encontrar, me cueste lo que me cueste, voy a pelear con quien tenga que pelear pero la voy a encontrar. Es lo que yo quiero, tenerla con vida. Si me la arrebataron con vida ella tiene que volver conmigo con vida”, afirmó.

