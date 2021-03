Gracias por estos años de amistad Jorge Mario Manganillo!

Falleció ayer Jorge Mario Manganillo, a los 75 años y tras haber tenido un ACV en 2020 y estar internado varios meses, con recuperaciones y recaídas. Años trabajó en Banco Provincia de Roque Pérez y por los 80 compró la radio local para dedicarse al periodismo.

Jorge Mario (así lo llamaba) fue una de las primeras personas que conocí al mudarme a Roque Pérez. Le compré una cámara de fotos carnet que era de Tito Colombo (el fotógrafo que había fallecido y que era familiar suyo).

Luego, cuando puse mi segundo local de fotografía, instalé el parlante de FM Roque Pérez, la radio de Manganillo y José Luis Reina. LLegaba la señal a través de un cable y uno apagando el parlante, apagaba la radio, no funcionaba en aquel entonces por la señal de frecuencia modulada como hoy.

Compartimos coberturas periodísticas de todo tipo, desde corsos hasta los ex Torneos Bonaerenses en Mar del Plata. También en las canchas de fútbol cuando José Luis Reina relataba los partidos y Jorge Mario hacía los comentarios. Compartimos comidas, compartimos muchísimas cosas. Siempre nos cargábamos (con respeto) porque era de Boca y yo de River.

Por los años 2000 les dí una publicidad de mi negocio a la FM Roque Pérez y Manga fue el locutor, haciendo que parte del texto fuera casi un boom, cuando decía: «Últimoooo momentoooo, Zampi se volvió locooooooo». Hoy hay muchísima gente que la recuerda. Y muchos me preguntaban por la calle ¿Zampi, estás loco?. Es como escucharlo de nuevo cada vez que lo recuerdo.

Cuando ensancharon el Canal 16 en su «Senda móvil» y junto a José Luis Reina, nos caímos a una cuneta, regresando de cubrir las obras y luego de un asado que se hizo para la ocasión. Recuerdo que Jorge Mario venía manejando bastante rápido ese día.

Pero siempre, siempre con excelente humor, siempre nos reíamos.

También lo tuve de alumno en mis cursos de fotografía, con el mismo buen humor. Amaba viajar por el país y necesitaba algunos tips para su Nikon D5000.

Junto con José Luis Reina (El Gorila) me cargaban siempre con el ex presidente Carlos Saúl M. porque yo decía que nombrarlo daba mala suerte. Eso por algunas cosas que pasaban casi siempre que se lo nombraba, de casualidad seguramente, pero por las dudas nunca lo nombro. Y ellos se reían, del gesto que hacía cuando me lo nombraban (tocándome una parte del cuerpo para evitar la yeta).

Cuando viajaba a La Rioja, directamente me llamaba para contarme: «Carlitos Zampini, ¿a qué no sabés dónde estoy?» y por supuesto que me lo imaginaba. Jorge Mario, así era él conmigo.

Ya internado, para las fiestas de Navidad y Año Nuevo 2021, luego de que le mandara un whatsapp deseándole Felicidades, me mandó un mensaje que aún conservo que dice: «Abrazo desde la clínica, estamos igual al tío Carlos Saúl… Viva la Patria». Y el 24 de enero me llegó lo que no sabía que sería su último whatsapp: «Amigo cómo andas?», le respondí felicitándolo por el campeonato obtenido por Boca y ya nunca más tuve una respuesta suya.

Seguía su estado de salud a través de su yerno, mi amigo El Pulga y ayer me enteré de la noticia.

La luchó, la luchó mucho pero no pudo. Pensé que safaba, pensé que volvería. Me equivoqué mal.

Se fue mi amigo, mi amigo que con todas las diferencias, siempre nos respetamos, pero sobre todo, siempre, siempre nos reíamos y aunque desde ayer se me escapan las lágrimas, te voy a recordar con alegría, con esa alegría que me dabas al verte, al hablar con vos, al compartir tantas pero tantas cosas.

Como en la foto que ilustra esta nota, así eras vos, así éramos nosotros junto a vos.

Abrazo enorme Jorge Mario, gracias por estos años de amistad. Abrazo a la familia y a la familia de la radio.

Carlos Zampini

En la fotografía están: José Luis Reina, Carlos Zampini, Jorge Mario Manganillo y Jorge Orlando Garavento, amigos a pesar de las diferencias.-