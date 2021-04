Golpean a una maestra cuando daba clases por Zoom. En la grabación, suplicaba no ser agredida y poder cortar la clase. (Video con contenido de lenguaje violento)

La mujer fue. El hombre fue identificado comoy la agrediópara dar laa sus alumnos.

Los estudiantes se quedaron sorprendidos y preocupados por la situación, por lo que decidieron compartir la grabación del momento. El video se hizo viral.

La evidencia muestra que la profesora estaba dando normalmente su clase hasta la llegada del violento, quien de repente irrumpió a los gritos: “¿Quieres que te putee? Esa es mi computadora, no me la agarres. Hija de tu puta madre, me chingaste el puto botón”.

La maestra comenzó a ser golpeada en ese momento y lo siguiente que se escucha son sus gritos desesperados mezclados con llanto, donde le rogaba a su pareja que al menos la deje apagar Zoom, ya que los alumnos estaban siendo testigos de la terrible situación.

“Déjame cortar la clase, déjame cortar la clase. Ya escucharon, ya escucharon”, repetía desconsolada entre lágrimas. “¡Ya voy, ya voy, ya voy. Ya me voy, ya me voy!”, gritó luego extremadamente desesperada ante lo que al parecer era una brutal golpiza.

Una de las alumnas alcanzó a preguntar “¿Maestra se encuentra bien?”, pero en ese momento la clase virtual se cortó y nadie supo qué ocurrió.

La viralización del video en las redes sociales hizo que organizaciones feministas logren identificar de inmediato al agresor, quien fue señalado como Octavio Alonso G.L. Es oriundo de Toluca y afiliado al Partido Acción Nacional, que ya lo expulsó.

Además, la Universidad Autónoma del Estado de México emitió un comunicado donde manifestó un “absoluto rechazo a los actos de violencia que el día 21 de abril atentaron contra la dignidad, autonomía e integridad de la docente”.

En ese sentido, la institución aseguró que ya ofrece asistencia psicológica, apoyo y asesoría legal a la docente.

Mientras se espera que la Justicia mexicana avance en el caso, alumnos organizaron en las últimas horas una marcha y colocaron carteles en el centro educativo para manifestarle su cariño y apoyo a la víctima.

El video que se publica contiene lenguaje violento, por lo cual no es aconsejable para niños/as.

Fuente: GrupoReforma y MinutoUno.-