Gasparini: «El gobierno de Macri en una pandemia no hubiese resistido por inútil”

En conversación con Diagonales Radio, el intendente de Roque Pérez le respondió a Durán Barba y criticó el accionar de la oposición durante la pandemia.

El intendente de Roque Pérez, Juan Carlos “Chinchu” Gasparini, defendió la gestión de la pandemia por parte del gobierno de Alberto Fernández y destacó “el esfuerzo” del Estado nacional y provincial para combatir al coronavirus y reactivar la economía. Además, en diálogo con el programa En Boca de Todos, de Diagonales Radio, cargó contra la oposición de Juntos por el Cambio y su accionar durante la pandemia.

«El gobierno de Macri en una pandemia no hubiese resistido por inútil», aseguró el jefe comunal. “Durante cuatro años no invirtieron un peso en salud, dejaron vencer vacunas contra el sarampión y una enfermedad que estaba desterrada en el país, volvió a aparecer, ¿cómo iban a pasar la pandemia”, se preguntó.

“Durante el gobierno de Mauricio Macri, Roque Pérez no pudo hacer una obra. No invirtieron en hospitales, ni escuelas, nos endeudaron en miles de millones de dólares y no sabemos a dónde fue esa plata”, cuestionó Gasparini.

El intendente aseguró que “Cambiemos nos endeudó para hacer su campaña, nos empeñamos a 100 años y ¿para qué?”. Además, citó una frase muy utilizada por el gobernador Axel Kicillof y recordó: “Nos dejaron una tierra arrasada, pasa que pareciera que los argentinos no tenemos memoria y no nos acordamos”.

“Nos empeñaron por 55 mil millones y se encargaron de fugar todo el capital que pudieron”, afirmó. Sin embargo, el intendente de Roque Pérez no sólo criticó el gobierno de Cambiemos sino también el rol que asumió Juntos por el Cambio durante la pandemia y aseguró que “no tienen espíritu colaborativo”.

“Nosotros tratamos de concientizar y avanzar con la vacunación que cada vez llega a más argentinos, pero ellos y varios medios de la oposición han matado a mucha gente por hacer campaña contra la vacuna”, sostuvo.

“Hablan muchas pavadas, pero lamentablemente hay gente que les cree. Trataron de asesino al Presidente, yo no creí que iban a llegar a tanto”, recriminó.

“Mienten, confunden a la sociedad, matan gente porque confunden a la sociedad y después se desdicen”, dijo el jefe comunal en relación a las declaración de Elisa Carrió, quien describió a la vacuna rusa Sputnik V como “veneno”, y a las denuncias de Patricia Bullrich, quien aseguró que funcionarios del Gobierno habían pedido coimas a Pfizer para luego ser desmentida por el propio laboratorio en un comunicado oficial. “Realmente es una falta de respeto y ética moral”, opinó Gasparini.

“Yo creo que en realidad quieren tapar los desastres que hicieron y tienen miedo de que este gobierno pueda ganar las próximas elecciones, pero los peronistas no somos rencorosos, si no estarían todos presos”, aseguró.

Por otro lado, “Chinchu” destacó la gestión de la pandemia que realiza hasta ahora el presidente Alberto Fernández y el gobernador Axel Kicillof. En ese sentido, celebró “el plan de obras que lleva adelante la Nación y la Provincia”. “Hace pocos días, el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, anunció 100 viviendas para Roque Pérez”, contó.

“En una situación difícil, en la que la estamos pasando mal, el gobierno hace el mayor de los esfuerzos para conseguir la mayor cantidad de vacunas posible y para asistir a los más vulnerables”, concluyó.

Nota de: diagonales.com