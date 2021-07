Garro y Perechodnik, de recorrida: “Estamos para escuchar y trabajar para salir juntos adelante”

El intendente de La Plata, Julio Garro, y los principales referentes del espacio ‘Juntos’, desarrollaron hoy una recorrida por diversos barrios de la ciudad, con el objetivo de dialogar con vecinos y comerciantes. “Después de un año tan duro, estamos para escuchar a los vecinos y trabajar para salir adelante”, aseguró.

Acompañado por los principales referentes de la lista de ‘Juntos’, el Jefe Comunal platense encabezó una recorrida por Los Hornos, City Bell y el Casco Urbano, donde la militancia comenzó a trabajar para acercar las propuestas a los vecinos y escuchar sus inquietudes.

“Los problemas de la gente son los de hoy. Que no le alcanza para llegar a fin de mes, que quiere que sus hijos estén en las escuelas, aprendan y tengan un futuro mejor”, expresó el mandatario local.

En relación a la actividad, sostuvo que “vamos a recorrer y salir a calle para escuchar a los vecinos, poner el hombro y decirles que no están solos”; y manifestó: “En los vecinos está la fuerza del cambio, son ellos quienes nos van a acompañar para seguir haciéndolo posible”.

En ese aspecto, el Jefe Comunal indicó: “No podemos seguir discutiendo el pasado, tenemos que discutir el presente y proyectar un futuro mejor”; y agregó: “Estamos convencidos de que podemos cambiar nuestra realidad. Porque estamos seguros de que apostar al trabajo, al crecimiento, al mérito, a poder vivir tranquilos y seguros no es en vano. Es el camino que tenemos que tomar”.

Por su parte, el precandidato a Diputado Provincial, Fabián Perechodnik, subrayó: “Empezamos con toda la fuerza, el entusiasmo y los cuidados. Esta es una campaña diferente. Estamos acá para escuchar. Los argentinos y los platenses vivimos un año de tristeza, angustia y pérdidas. Ahora tenemos que trabajar juntos para recuperar todo lo que perdimos. Porque escuchar es entender. Y eso lo hacemos estando cerca y juntos”.

Cabe destacar que, en el marco de la actividad, más de 500 militantes y referentes de “Juntos” recorrieron los barrios platenses, relevando las inquietudes, demandas y necesidades de los vecinos de cada zona, así como informando sobre las propuestas de gobierno y las acciones que se están desarrollando en la ciudad. Para ello, se apostaron cerca de un centenar de mesas partidarias en puntos neurálgicos de cada localidad.

De la actividad participaron también los precandidatos a diputados provinciales Julieta Quintero Chasman, Federico Gómez, Carolina Barros Schelotto, Gastón Crespo y Vanesa Temporetti.

Asimismo, estuvieron presentes los precandidatos a concejales: Javier Mor Roig, Lucía Barbier, Lucas Lascours, Belén Muñoz, Juan Manuel Martínez Garmendia, Julia Matheos, Augusto Sciarretta, Sandra Rodríguez, Luciano Alessio, Soledad Pedernera, Claudio Fiorelino y Aixa Petriati; y los precandidatos a consejeros escolares Nicolás Morzone, Laura Salomone, Domingo Maximiliano de los Reyes, Ivana Carolina Couceiro y Jonatan Trobat.

Fuente y foto: Juntos La Plata.-