Garro acompañó a Larreta y Santilli en recorrida por barrios de la ciudad, encuentro con vecinos y comerciantes

El intendente Julio Garro recibió ayer miércoles 3, al candidato a Diputado Nacional de ‘Juntos’, Diego Santilli, y al Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, junto a quienes encabezó un encuentro con vecinos en la localidad de Manuel B. Gonnet. Acompañados por los candidatos locales, recorrieron el centro comercial de Tolosa y desarrollaron actividades en el Centro Cultural Islas Malvinas.

Los referentes de ‘Juntos’ realizaron ayer una serie de actividades de campaña en la capital bonaerense, de cara a las elecciones del próximo 14 de noviembre. Tras participar de la presentación del libro “Un futuro con futuro” del ex intendente de Quilmes, Martiniano Molina, en el Centro Cultural Islas Malvinas (Av. 19 y 51), compartieron una agenda con vecinos centrada en la seguridad, la reactivación económica y la creación de empleo.

“Es muy importante poder seguir trabajando junto a los vecinos, escuchando las demandas y necesidades de la gente y así lo venimos haciendo junto a Horacio, Diego y el resto del equipo, porque sabemos la necesidad que hoy tenemos como sociedad de salir adelante trabajando juntos, apuntando a la creación de empleo, la promoción de inversiones y la reactivación económica”, dijo Garro.

Acompañados por el Jefe Comunal platense, Santilli y Larreta mantuvieron una recorrida por el centro comercial de Tolosa, donde dialogaron con comerciantes para escuchar su situación actual en este contexto de post pandemia y las propuestas de reactivación económica que el espacio promueve en la provincia y la ciudad para potenciar al sector.

Al mismo tiempo, el intendente de La Plata, Julio Garro, ponderó la importancia de “trabajar para reinsertar a los miles de alumnos que abandonaron la escuela”; y tener un “estado que acompañe a progresar, a salir adelante, como lo venimos haciendo con el plan La Plata ReActiva, acompañando a los comercios y las pymes que peor la pasaron”.

Horacio Rodríguez Larreta afirmó: “Los problemas que tiene la Argentina, que llevaron a que la gente vote mayoritariamente a nuestra fuerza, no cambiaron ni mejoraron. La gente nos votó porque tiene miedo a la inseguridad, y eso está igual o peor que hace dos meses. La gente nos votó porque no se genera laburo, y eso está igual o peor que hace dos meses. La gente nos votó también por la preocupación de haber tenido escuelas cerradas durante meses innecesariamente, cuando en la capital mostramos que podían estar abiertas y no hubo mayor contagio. Todo eso no cambió”.

En ese sentido, Larreta sostuvo que “los problemas siguen estando iguales o peores: la inflación está peor todavía, la gente no llega a fin de mes, todos los días aumentan las cosas. No veo razones para que la gente cambie el voto porque los motivos de fondo están exactamente igual: la inseguridad, la falta de trabajo, la inflación y los problemas en las escuelas”.

En el marco de la visita a la ciudad, también mantuvieron un encuentro con vecinos en el Centro de Fomento de Gonnet, en el que analizaron la situación actual de la seguridad a nivel provincial, y la falta de medidas concretas contra el delito.

Por su parte, Diego Santilli manifestó que “estamos más cerca de la gente que nunca, recorriendo cada rincón de la Provincia, escuchando a los vecinos bonaerenses, entendiendo sus problemas y planteando soluciones”; y expresó: «Duele el nivel de inseguridad, duele ver que el trabajo que hicimos con Horacio (Larreta), con María Eugenia (Vidal) y con Patricia (Bullrich) de avanzar contra el narcotráfico y la seguridad de los ciudadanos se aflojó de la noche a la mañana».

En ese aspecto, el candidato a Diputado Nacional advirtió: “Los comerciantes hoy trabajan detrás de las rejas y los delincuentes están en la calle. Los comerciantes tienen que poder generar trabajo y no que los narcos ocupen los barrios. Hay que terminar con esta situación y para eso se requiere decisión política, planificación e ir a fondo”.

Acompañaron la recorrida la candidata a Diputada Nacional por ‘Juntos’, Danya Tavela; los candidatos a Diputados provinciales, Fabián Perechodnik, Julieta Quintero, y Claudio Frangul; y los candidatos a Concejales, Javier Mor Roig, Diego Rovella y Lucía Barbier, entre otros.

Fuente y foto: Juntos La Plata.-