Fuerte denuncia contra Antonio Laje: «Si no te acostás con él, te echa»

El periodista del canal América Antonio Laje se encuentra en el foco de las miradas de sus compañeros y, sobre todo, compañeras trabajo, debido a una serie de acusaciones por maltrato laboral en su contra que en las últimas horas sumaron otro listón: acoso sexual.

La periodista y panelista de Crónica TV Eugenia Morea disparó señalamientos contra el también piloto de aviones y aseguró que recibió de su parte propuestas de todo tipo.

«Parece que todas las mujeres que trabajamos con Antonio Laje no la pasamos bien», escribió en redes acompañando su post con recientes declaraciones de la colega Maite Pistiner, quien tras la salida de María Belén Ludueña del programa Buenos Días América (BDA) contó que el mes y medio en el trabajó en el programa no la pasó bien y que incluso llegó a tener miedo por los avances y sugerencias de su conductor, Antonio Laje.

«Si no te acostás con él, te echa sin ninguna explicación», disparó Eugenia Morea, quien luego de eso agregó: «7 años pensando que el problema era yo, 7 años guardándome lo que viví en América TV con Antonio Laje».

«Gracias a las periodistas que hablaron, hoy me animo a hablar», señaló también. Y de ahí pasó a hablarle directamente al acusado: «El problema no éramos nosotras, el problema eras vos, Laje, que me maltratabas delante de la gente, pero por WhatsApp me decías que estabas enamorado de mí o ‘ay, cómo te viniste hoy, lo hacés para provocarme’ y tantas cosas más», frases que recuerdan las tenebrosas palabras citadas por Thelma Fardín en el relato de su denuncia contra Juan Darthés: «Mirá como me ponés».

Eugenia Morea dijo también que la «violencia laboral y acoso sexual es la patología» de Antonio Laje, a quién describió como un «depredador psicópata».

«Esto hasta quizás me perjudica, pero yo no me callo más», puntualizó la periodista. Luego fue más allá: «El día que María Belén Ludueña quebró en vivo, se me erizo la piel… Enseguida nos miramos con mi compa Aldo Preaux y pensamos que esto tenia que ver con algo más», contó Eugenia.

Nota gentileza de Infonews.-