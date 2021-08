«Fueron despedidos por reclamar y en medio de la prohibición de despidos»

Los noticieros alertaron sobre un nuevo corte en Puente Pueyrredón pero ¿qué hay detrás del «caos del tránsito»? Infonews habló con quienes realizan el piquete junto a trabajadores tercerizados.

La noticia justificó una nueva placa roja en los noticieros de la mañana: Trabajadores cortan el Puente Pueyrredón. Los problemas en el tránsito son, en su mayoría, los detalles más comentados pero Infonews se comunicó con los manifestantes para conocer más sobre el reclamo.

El piquete comenzó a las 7 de la mañana y reunió a trabajadores tercerizados de Edesur que fueron despedidos en plena pandemia. Los acompañan organizaciones sociales y partidos políticos de izquierda, como fue desde el principio. «Es importante que la población sepa que los trabajadores han llegado a esta instancia después de una larga lucha: desde febrero que vienen reclamando -con presentaciones en el Ministerio de Trabajo, movilizaciones a Edesur, movilizaciones a EMA, al propio Ministerio- el pase a planta permanente y el convenio colectivo de Luz y Fuerza», planteó Pablo Viñas, dirigente de Política Obrera en diálogo con Infonews.

El referente, quien además de ser abogado lideró la lucha de trabajadores gráficos cuando AGR-Clarín también los despidió de manera injusta, sostuvo que «ellos han sufrido todo tipo de atropellos a las leyes laborales: pagos en negro, convenio Uocra cuando no hacen absolutamente nada relacionado a la construcción. Y son los trabajadores quienes deberían estar reparando los problemas por los cuales miles y miles de usuarios están realizando protestas en zona sur«.

«Lo que acá se está pidiendo es que el Gobierno responda. Porque tiene que responder: tiene que responder el ENRE, que debe controlar los contratos de Edesur -que ahora está tomando gente en su página-, tiene que responder el Ministerio de Trabajo, que tiene que asegurar que no se violen los convenios colectivos», subrayó Viñas, quien milita junto a Jorge Altamira y Marcelo Ramal, ambos referentes históricos de la izquierda argentina.

Desde el propio Puente Pueyrredón, donde mantienen el corte, Pablo Viñas señaló, entonces, que «lo que se está pidiendo es una respuesta del Gobierno: que los trabajadores sean reincorporados cuando fueron despedidos por reclamar y fueron despedidos en medio de la prohibición de despidos, y que tengan el convenio de Luz y Fuerza, como corresponde».

«Se ha llegado al Puente porque en la última audiencia los funcionarios habían pedido un compromiso que los trabajadores no se movilizaran hasta el día de la audiencia. Los trabajadores no se movilizaron, fuimos a la audiencia y en el marco de la audiencia, lamentablemente, no tuvimos ningún tipo de respuesta satisfactoria. Y así es que llegamos hasta acá. Esperamos una respuesta del Gobierno y esperamos que Edesur se haga cargo reincorporando a los trabajadores y pasándolos a planta«, concluyó.

Gentileza de Infonews.-