Flora Alkorta reveló que Gianola la abusó en «Mar de fondo»

Según la denuncia de Alkorta “un día (Gianola) llegó y me estampó un pico, de la nada, o sea, no tenía nada que ver la situación, en absoluto, con la que nos saludábamos. No era mi pareja”.

“Le di un empujón y lo estrolé contra la pared y dijo ‘perdón, perdón, perdón’ y a partir de ahí laburamos súper bien, nunca más pasó”, contó la guionista sobre la reacción de Fabián Gianola.

Alkorta agregó que “por desgracia las mujeres estábamos acostumbradas a ese tipo de cosas” y que ella “por suerte” pudo reaccionar ante la actitud del actor pero que “por supuesto que no todas las chicas pueden”.

“Lamentablemente es lo que tenemos que vivir a todas. Yo la verdad es que después me arreglé con él y trabajamos dos años, pero tenía que marcar límites con él y con un montón de tipos en la televisión”, explicó en diálogo con “El Show Del Regreso”, ciclo que conduce Ulises Jaitt.

La mujer, que lleva 26 años trabajando en televisión, indicó que el medio “es así” y finalizó: “Con él no estoy mal, se arregló en su momento, pero cuando leo y me entero de todo lo demás, no me llama la atención en absoluto. Por suerte lo mío fue una sola vez y lo pude solucionar. Pero sé que es una constante en la vida de todas las minas y es una mi…”.

El actor Fabián Gianola fue procesado por el delito de abuso sexual simple reiterado en tres ocasiones contra Marcela Viviana Aguirre y se le impuso la «prohibición de mantener contacto mediante cualquier vía con la víctima«.

El fallo de la Sala 7 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, que revocó una falta de mérito dictada con anterioridad, también dispuso trabar embargo sobre los bienes de Gianola por la suma de 800.000 pesos.

Al mismo tiempo, en el fallo revocó la medida de falta de mérito en cuatro hechos denunciados por la actriz Fernanda Silvia Meneses.

Gianola fue denunciado por siete presuntos casos de abuso sexual contra Meneses y Aguirre que investigó la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), a cargo de Mariela Labozzetta, por delegación de la jueza Ángeles Maiorano.

En primera instancia, el actor fue beneficiado con la falta de mérito, medida que fue apelada por el Ministerio Público Fiscal y la querellante Marcela Viviana Aguirre el 23 de diciembre de 2021, mientras que Meneses no recurrió el auto de falta de mérito relativo a los hechos por los cuales se la tuvo por querellante.

En la resolución, se recordó que al actor se le atribuye «haber abusado sexualmente -mediante acceso carnal- a Fernanda Silvia Meneses, quien hacia fines del año 2011 transitaba un proceso de separación de su pareja y lo recibió en su domicilio».

También de haberla abusado el 19 de septiembre de 2016, en horas de la mañana, en el interior del Canal 9 de televisión, en otra grabación en junio de 2017 y en los camarines de mismo canal en agosto de ese año.

Los hechos de 2016 y 2017 se produjeron durante el ensayo de un sketch intitulado «El kiosquito de Fabián» y después de una de las grabaciones del programa televisivo «Hoy Ganás Vos».

Por otro lado, la locutora Marcela Viviana Aguirre denunció que fue tocada de manera abusiva en dos oportunidades el 15 de mayo de 2019 en los estudios de Radio Colonia y al día siguiente, durante la emisión radial del programa «Estamos de vuelta», durante una tanda publicitaria la besó en la boca.

Ante los reproches de la mujer, Gianola le había dicho: «Yo soy cariñoso, acostumbrate, porque soy tu compañero de trabajo».

El tercer suceso contra Aguirre, por los cuales Gianola fue procesado hoy, aconteció durante el mismo programa de radio del 22 de mayo del 2019, ocasión en la que Gianola también la tocó.

El fallo del Tribunal refirió que, frente a la reacción de Aguirre, quien apartó la mano del imputado, éste mencionó: «¿Qué? ¿Vos no querés co…?».

«En virtud de lo acontecido, la querellante dijo que dejó su trabajo el 24 de mayo siguiente y que mantuvo contacto con el imputado -mediante la aplicación «WhatsApp»- hasta el 1 de julio posterior», señaló la resolución.

Nelson Agustín Villavicencio, uno de los periodistas y compañero de radio de Aguirre, declaró que Gianola era efusivo en su relación con la damnificada, a quien miraba constantemente, se le tiraba encima y cuando la saludaba, intentaba besarla en la boca.

En cuanto a los hechos denunciados, de acuerdo al fallo el periodista vio al imputado tocar las piernas de Aguirre sin ningún tipo de discreción, ya que le era indiferente la presencia del testigo, a «quien desdeñaba demostrándole su autoridad en el programa radial».

Gustavo D´Elia, abogado de Viviana Aguirre, indicó que «hay nuevas denunciantes que se van animando a hablar».

Una de ellas es la actriz y dirigente política Mabel Gagino, quien el mes pasado presentó ante la UFEM una denuncia por abuso sexual ocurrido durante una gira teatral en 1993.

Gagino, de 71 años, fue concejal por el Frente para la Victoria y directora de Derechos Humanos en el municipio bonaerense de Lanús.

Otra denunciante es Julia Miño, ex empleada doméstica de Gianola a la que se suma la acusación de una masajista de Puerto Madryn, a la que el actor acosó durante un viaje a esa ciudad.

El 16 de diciembre pasado, el juzgado Criminal y Correccional 49, a cargo de la doctora Maiorano rechazó el pedido de detención de Gianola, acusado de abuso sexual, solicitada por la abogada de una de las víctimas.

Cuatro días después, Gianola presentó un escrito ante la Justicia en el que negó «enfática y categóricamente» los hechos de abuso sexual de los que se lo acusa, y calificó a las dos denunciantes de «inescrupulosas» que «buscaron instalarse en los medios de comunicación para acceder a mayor fama a partir de estas mendaces denuncias».

«Jamás la violé. Jamás abusé sexualmente de nadie», aseguró en el escrito.

También la actriz Griselda Sánchez presentó una denuncia por abuso sexual contra Gianola, que se suma a las que está investigando la Justicia, y que fue patrocinada por el abogado de Diego Fernando Maradona (Dieguito), Mario Baudry.

Ante las denuncias y luego del pedido que realizó el colectivo Actrices Argentinas, la Asociación Argentina de Actores suspendió a Gianola.

Actrices Argentinas recordó en esa oportunidad la denuncia de Meneses y la acción iniciada contra Gianola ante la Justicia por «abuso sexual simple» y «abuso sexual con acceso carnal», que se tramita desde hace dos años y «ha derivado en su acusación formal por parte» de la UFEM».

La lista de acusaciones de mujeres que afirmaron haber tenido muy malas interacciones con Gianola incluye a Natacha Jaitt, Fabiola Yáñez, Andrea Ghidone, Mercedes Funes, Miriam Lanzoni, Dallys Ferreira y Sabrina Artaza.

Nota gentileza de MinutoUno.-