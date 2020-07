“Fito” Mondinelli agradeció a todos

Este mensaje puso Fabián “Fito” Mondinelli en facebook:

”0Como todos saben no soy d expresarme ni publicar nada.

Llego el momento d decir GRACIAS MIL GRACIAS.

Después d tantas horas y días de culpa, llanto y nervios, gracias a Dios llegaron los resultados y con ellos un poco d tranquilidad, xq aun faltan mis compañeros d batalla los chicos del super q están pasando x lo mismo, ellos q dieron todo desde el primer dia, con mucho miedo x sus familiares y sus hijos, decidieron seguir lo tomaron como un deber, solo quiero mandarles fuerzas y agradecerles.

Agradezco d corazón al personal de salud, no tengo palabras, bomberos toda la gente del municipio a mi familia q m apoyo en todo momento, mis amigos, conocidos, clientes q con mensajes,llamadas, publicaciones nos hicieron llegar sus afecto tan necesarios..

SOLO M QUEDA DECIR GRACIAS MIL GRACIAS

Q t sigas cuidando mas q nunca, para q no tengas q transitar x estas sensaciones q pasan x el cuerpo y la cabeza.

Volveremos mas fuertes q nunca..

GRACIASSSS”.

Desde este medio le agradecemos profundamente a Fito y a su familia por todo lo que hace desde siempre por esta comunidad.

