Finalmente cinco listas competirán en las PASO en Roque Pérez

Cinco (5) listas competirás en las PASO en Roque Pérez:

La lista del oficialismo FdT (PJ) que encabeza el actual director de Cultura municipal, Javier Milanesi; dos listas que van a internas en Juntos, por un lado Jorge Jesús Cravero y por el otro Leandro López); la lista que encabeza Darío Cirone por el partido Vamos con Vos (Randazzo) y la lista de Cristian Castellani por el partido Principios y Valores (Moreno).

La lista del FR de Maximiliano Sciaini que quería competir en las internas del FdT no fue autorizada, debido a que el Frente de Todos no quiere internas en la provincia de Buenos Aires en los distritos donde gobierna y se presenta una lista oficial. Es necesario aclarar que esto no es una determinación que se ha tomado desde el lado del actual intendente Juan Carlos Gasparini, sino que viene de arriba el no permitir que otra lista compita en las internas del Frente de Todos (PJ).-

Las fotografías que ilustran esta nota han sido obtenidas de la red social facebook.

