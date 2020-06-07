FELIZ DÍA COLEGAS DE ROQUE PÉREZ Y LA ZONA!!! (LAS FOTOS SON DEL 2018)

FELIZ DÍA COLEGAS DE ROQUE PÉREZ Y LA ZONA!!!
EN ESTE 7 DE JUNIO DIFERENTE, ESPEREMOS LLEVAR SIEMPRE NOTICIAS VERDADERAS A NUESTR@S LECTOR@S U OYENTES (O TELEVIDENTES).
INTENTAMOS LLEVAR «EL HABLA DEL PUEBLO» PARA QUE LA VERDAD SEA LA ÚNICA INFORMACIÓN QUE NUTRA A LA SOCIEDAD, AÚN CON LAS PEORES NOTICIAS.
GRACIAS POR DEJARME SER PARTE DE SUS VIDAS, AUNQUE SEA POR INSTANTES.
CON ALGUN@S COMPARTIMOS POCOS MOMENTOS Y MUCHOS CON OTR@S, PERO ELLO NO QUITA QUE ESTEMOS SIEMPRE TRABAJANDO EN POS DEL CAMINO DE LA VERDAD!!! Y COMO PASA EN TODOS LOS ÁMBITOS DE LA VIDA, NO CON TOD@S COMPARTIMOS LOS MISMOS IDEALES O GUSTOS, PERO NOS TRATAMOS DE RESPETAR.
FELIZ DÍA A TODOS Y TODAS!!!
FELIZ DÍA TAMBIÉN A MI COMPAÑERA DE VIDA Y DE ESTE MEDIO, FLAVIA FARIAS, ESTUDIANTE DEL ÚLTIMO AÑO DE «GESTIÓN, POLÍTICA Y COMUNICACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AVELLANEDA» Y EX DOCENTE DE «COMUNICACIÓN Y MEDIOS» DEL PLAN FINES Y RESPONSABLE DE PRENSA DEL MOVIMIENTO EVITA DE ROQUE PÉREZ. FELIZ DÍA PARA VOS TAMBIÉN, POR SUPUESTO!
PD: EN LAS FOTOS FALTA GENTE, PERO VAYA MI SALUDO IGUAL!!!
PD 2: LAS FOTOS SON DEL AÑO 2018. PARECÍA QUE NO HABÍA QUE ACLARAR QUE NO ESTAMOS ASÍ REUNIDOS EN PLENA CUARENTENA Y SIN BARBIJOS, PERO A ALGUNAS PERSONAS AÚN HAY QUE ACLARARLES TODO. POR FAVOR!!!
CARLOS ZAMPINI.-