Desde España felicitan al intendente Gasparini y a su equipo:

“Al Excelentísimo Alcalde de la ciudad de Roque Pérez: Soy Argentina, pertenezco a la rama de profesionales sanitarios y vivo en España hace más de 30 años y quería felicitarlo por la maravillosa gestión frente a la pandemia que está haciendo en su ciudad. Tengo la suerte de tener amigos que viven allí y me cuentan todas las medidas que se están tomando desde la Municipalidad para frenar la entrada del Covid 19 a la ciudad. Me parecen todas muy acertadas sobre todo en el tiempo y además son medidas avaladas científicamente .Aquí se ha llegado muy tarde a tomar medidas como un confinamiento total, cuando ya había muchos contagios y hoy en día tenemos 140.000 contagios y 14.000 muertos que podían haberse evitado si se hubiera actuado antes como lo ha hecho Usted. Si necesita alguna colaboración o datos que pueda facilitarle, con mucho gusto lo haré desinteresadamente. Me reitero en mis felicitaciones y quedo a su disposición. Atte Silvia M. Caramello”.-