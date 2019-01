Felicitamos a quienes cortaron el pasto

Ayer este medios RPEREZNETONLINE.COM.AR publicó una nota sobre el pasto crecido que tapaba la vereda en calle Carlos Tejedor entre Francia y Homero Fernández, hoy con satisfacción pudimos ver que han cortado el pasto de la vereda aunque no del todo y todavía la vereda no se llega a ver porque está tapada por tierra y algunos arbustos. Esperamos que en unos días más qué deliberada está vereda para que todos los vecinos del barrio pueden transitar por ella sobre todo cuando llueve, son como 30 metros de pavimento que aún están tapados por tierra y arbustos, pero agradecemos a quienes hayan cortado el pasto porque realmente ya no se podía transitar por el lugar y habían empezado a esconderse roedores en esos lugares.-

Me gusta: Me gusta Cargando...