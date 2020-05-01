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FARMACIAS DE TURNO MES DE MAYO EN ROQUE PÉREZ

Redacción 01/05/2020 FARMACIAS DE TURNO, Noticias Locales

DIA FARMACIA DOMICILIO
VIERNES 1 LARA TARIGO 1136
SABADO 2 MOLLO RIVADAVIA Y 9 DE JULIO
DOMINGO 3 MOLLO RIVADAVIA Y 9 DE JULIO
LUNES 4 SCHIAVI MITRE 1257
MARTES 5 SALINAS PTE PERON 406
MIERCOLES 6 MANGAS BERRO 250
JUEVES 7 LARA TARIGO 1136
VIERNES 8 MOLLO RIVADAVIA Y 9 DE JULIO
SABADO 9 ARGENTINA SARMIENTO Y MITRE
DOMINGO 10 ARGENTINA SARMIENTO Y MITRE
LUNES 11 SALINAS PTE PERON 406
MARTES 12 MANGAS BERRO 250
MIERCOLES 13 LARA TARIGO 1136
JUEVES 14 MOLLO RIVADAVIA Y 9 DE JULIO
VIERNES 15 ARGENTINA SARMIENTO Y MITRE
SABADO 16 SCHIAVI MITRE 1257
DOMINGO 17 SCHIAVI MITRE 1257
LUNES 18 MANGAS BERRO 250
MARTES 19 LARA TARIGO 1136
MIERCOLES 20 MOLLO RIVADAVIA Y 9 DE JULIO
JUEVES 21 ARGENTINA SARMIENTO Y MITRE
VIERNES 22 SCHIAVI MITRE 1257
SABADO 23 SALINAS PTE PERON 406
DOMINGO 24 SALINAS PTE PERON 406
LUNES 25 MANGAS BERRO 250
MARTES 26 MOLLO RIVADAVIA Y 9 DE JULIO
MIERCOLES 27 ARGENTINA PTE PERON 406
JUEVES 28 SCHIAVI SARMIENTO Y MITRE
VIERNES 29 SALINAS PTE PERON 406
SABADO 30 MANGAS BERRO 250
DOMINGO 1 MANGAS BERRO 250

GENTILEZA FARMACIA ARGENTINA. SARMIENTO Y MITRE.-

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