FARMACIAS DE TURNO MES DE JUNIO EN ROQUE PÉREZ

|LUNES
|1
|MOLLO
|RIVADAVIA Y 9 DE JULIO
|MARTES
|2
|ARGENTINA
|SARMIENTO Y MITRE
|MIERCOLES
|3
|SCHIAVI
|MITRE 1257
|JUEVES
|4
|SALINAS
|PRESIDENTE PERON 406
|VIERNES
|5
|MANGAS
|BERRO 250
|SABADO
|6
|LARA
|TARIGO 1136
|DOMINGO
|7
|LARA
|TARIGO 1136
|LUNES
|8
|ARGENTINA
|SARMIENTO Y MITRE
|MARTES
|9
|SCHIAVI
|MITRE 1257
|MIERCOLES
|10
|SALINAS
|PRESIDENTE PERON 406
|JUEVES
|11
|MANGAS
|BERRO 250
|VIERNES
|12
|LARA
|TARIGO 1136
|SABADO
|13
|MOLLO
|RIVADAVIA Y 9 DE JULIO
|DOMINGO
|14
|MOLLO
|RIVADAVIA Y 9 DE JULIO
|LUNES
|15
|SCHIAVI
|MITRE 1257
|MARTES
|16
|SALINAS
|PRESIDENTE PERON 406
|MIERCOLES
|17
|MANGAS
|BERRO 250
|JUEVES
|18
|LARA
|TARIGO 1136
|VIERNES
|19
|MOLLO
|RIVADAVIA Y 9 DE JULIO
|SABADO
|20
|ARGENTINA
|SARMIENTO Y MITRE
|DOMINGO
|21
|ARGENTINA
|SARMIENTO Y MITRE
|LUNES
|22
|SALINAS
|PRESIDENTE PERON 406
|MARTES
|23
|MANGAS
|BERRO 250
|MIERCOLES
|24
|LARA
|TARIGO 1136
|JUEVES
|25
|MOLLO
|RIVADAVIA Y 9 DE JULIO
|VIERNES
|26
|ARGENTINA
|SARMIENTO Y MITRE
|SABADO
|27
|SCHIAVI
|MITRE 1257
|DOMINGO
|28
|SCHIAVI
|MITRE 1257
|LUNES
|29
|MANGAS
|BERRO 250
|MARTES
|30
|LARA
|TARIGO 1136
GENTILEZA FARMACIA MOLLO. RIVADAVIA Y 9 DE JULIO, ROQUE PÉREZ.-