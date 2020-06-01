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FARMACIAS DE TURNO MES DE JUNIO EN ROQUE PÉREZ

Redacción 01/06/2020 FARMACIAS DE TURNO, Noticias Locales

LUNES 1 MOLLO RIVADAVIA Y 9 DE JULIO
MARTES 2 ARGENTINA SARMIENTO Y MITRE
MIERCOLES 3 SCHIAVI MITRE 1257
JUEVES 4 SALINAS PRESIDENTE PERON 406
VIERNES 5 MANGAS BERRO 250
SABADO 6 LARA TARIGO 1136
DOMINGO 7 LARA TARIGO 1136
LUNES 8 ARGENTINA SARMIENTO Y MITRE
MARTES 9 SCHIAVI MITRE 1257
MIERCOLES 10 SALINAS PRESIDENTE PERON 406
JUEVES 11 MANGAS BERRO 250
VIERNES 12 LARA TARIGO 1136
SABADO 13 MOLLO RIVADAVIA Y 9 DE JULIO
DOMINGO 14 MOLLO RIVADAVIA Y 9 DE JULIO
LUNES 15 SCHIAVI MITRE 1257
MARTES 16 SALINAS PRESIDENTE PERON 406
MIERCOLES 17 MANGAS BERRO 250
JUEVES 18 LARA TARIGO 1136
VIERNES 19 MOLLO RIVADAVIA Y 9 DE JULIO
SABADO 20 ARGENTINA SARMIENTO Y MITRE
DOMINGO 21 ARGENTINA SARMIENTO Y MITRE
LUNES 22 SALINAS PRESIDENTE PERON 406
MARTES 23 MANGAS BERRO 250
MIERCOLES 24 LARA TARIGO 1136
JUEVES 25 MOLLO RIVADAVIA Y 9 DE JULIO
VIERNES 26 ARGENTINA SARMIENTO Y MITRE
SABADO 27 SCHIAVI MITRE 1257
DOMINGO 28 SCHIAVI MITRE 1257
LUNES 29 MANGAS BERRO 250
MARTES 30 LARA TARIGO 1136

GENTILEZA FARMACIA MOLLO. RIVADAVIA Y 9 DE JULIO, ROQUE PÉREZ.-

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