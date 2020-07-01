FARMACIAS DE TURNO MES DE JULIO EN ROQUE PÉREZ

DIA FARMACIA DOMICILIO
MIERCOLES 1 MOLLO RIVADAVIA Y 9 DE JULIO
JUEVES 2 ARGENTINA SARMIENTO Y MITRE
VIERNES 3 SCHIAVI MITRE 1257
SABADO 4 SALINAS PTE PERON 406
DOMINGO 5 SALINAS PTE PERON 406
LUNES 6 LARA TARIGO 1136
MARTES 7 MOLLO RIVADAVIA Y 9 DE JULIO
MIERCOLES 8 ARGENTINA SARMIENTO Y MITRE
JUEVES 9 SCHIAVI MITRE 1257
VIERNES 10 SALINAS PTE PERON 406
SÁBADO 11 MANGAS BERRO 250
DOMINGO 12 MANGAS BERRO 250
LUNES 13 MOLLO RIVADAVIA Y 9 DE JULIO
MARTES 14 ARGENTINA SARMIENTO Y MITRE
MIÉRCOLES 15 SCHIAVI MITRE 1257
JUEVES 16 SALINAS PTE PERON 406
VIERNES 17 MANGAS BERRO 250
SÁBADO 18 LARA TARIGO 1136
DOMINGO 19 LARA TARIGO 1136
LUNES 20 ARGENTINA SARMIENTO Y MITRE
MARTES 21 SCHIAVI MITRE 1257
MIÉRCOLES 22 SALINAS PTE PERON 406
JUEVES 23 MANGAS BERRO 250
VIERNES 24 LARA TARIGO 1136
SÁBADO 25 MOLLO RIVADAVIA Y 9 DE JULIO
DOMINGO 26 MOLLO RIVADAVIA Y 9 DE JULIO
LUNES 27 SCHIAVI MITRE 1257
MARTES 28 SALINAS PTE PERON 406
MIÉRCOLES 29 MANGAS BERRO 250
JUEVES 30 LARA TARIGO 1136
VIERNES 31 MOLLO RIVADAVIA Y 9 DE JULIO
GENTILEZA FARMACIA MOLLO. RIVADAVIA ESQUINA 9 DE JULIO.-