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Farmacias de turno hasta fin de marzo

Redacción 21/03/2020 FARMACIAS DE TURNO, Noticias Locales

SABADO

21 MOLLO

RIVADAVIA Y 9 DE JULIO

DOMINGO

22 MOLLO

RIVADAVIA Y 9 DE JULIO

LUNES

23 SCHIAVI

MITRE 1257

MARTES

24 SALINAS

PTE PERON 406

MIERCOLES

25 MANGAS

BERRO 250

JUEVES

26 LARA

TARIGO 1136

VIERNES

27 MOLLO

RIVADAVIA Y 9 DE JULIO

SABADO

28 ARGENTINA

SARMIENTO Y MITRE

DOMINGO

29 ARGENTINA

SARMIENTO Y MITRE

LUNES

30 SALINAS

PTE PERON 406

MARTES

31 MANGAS

BERRO 250

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