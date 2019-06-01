FARMACIAS DE TURNO EN ROQUE PÉREZ

SABADO 1 MOLLO RIVADAVIA Y 9 DE JULIO.
DOMINGO 2 MOLLO RIVADAVIA Y 9 DE JULIO.
LUNES 3 SCHIAVI MITRE 1257.
MARTES 4 SALINAS PTE PERON 406.
MIERCOLES 5 MANGAS BERRO 250.
JUEVES 6 LARA TARIGO 1136.
VIERNES 7 MOLLO RIVADAVIA Y 9 DE JULIO.
SABADO 8 ARGENTINA SARMIENTO Y MITRE.
DOMINGO 9 ARGENTINA SARMIENTO Y MITRE.
LUNES 10 SALINAS PTE PERON 406.
MARTES 11 MANGAS BERRO 250.
MIERCOLES 12 LARA TARIGO 1136.
JUEVES 13 MOLLO RIVADAVIA Y 9 DE JULIO.
VIERNES 14 ARGENTINA SARMIENTO Y MITRE.
SABADO 15 SCHIAVI MITRE 1257.
DOMINGO 16 SCHIAVI MITRE 1257.
LUNES 17 MANGAS BERRO 250.
MARTES 18 LARA TARIGO 1136.
MIERCOLES 19 MOLLO RIVADAVIA Y 9 DE JULIO.
JUEVES 20 ARGENTINA SARMIENTO Y MITRE.
VIERNES 21 SCHIAVI MITRE 1257.
SABADO 22 SALINAS PTE PERON 406.
DOMINGO 23 SALINAS PTE PERON 406.
LUNES 24 LARA TARIGO 1136.
MARTES 25 MOLLO RIVADAVIA Y 9 DE JULIO.
MIERCOLES 26 ARGENTINA SARMIENTO Y MITRE.
JUEVES 27 SCHIAVI MITRE 1257.
VIERNES 28 SALINAS PTE PERON 406.
SABADO 29 MANGAS BERRO 250.
DOMINGO 30 MANGAS BERRO 250.
Agradecemos a Farmacia Mollo.-