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FARMACIAS DE TURNO EN ROQUE PÉREZ MES DE ABRIL DE 2020

Redacción 01/04/2020 Actualidad nacional, FARMACIAS DE TURNO, Noticias del mundo, Noticias Locales

TURNOS ABRIL 2020.

DIA

FARMACIA

DOMICILIO
MIERCOLES

1

 LARA TARIGO 1136
JUEVES

2

 MOLLO RIVADAVIA Y 9 DE JULIO
VIERNES

3

 ARGENTINA SARMIENTO Y MITRE
SABADO  

4

 SCHIAVI MITRE 1257
DOMINGO

5

 SCHIAVI MITRE 1257
LUNES

6

 MANGAS BERRO 250
MARTES

7

 LARA TARIGO 1136
MIERCOLES

8

 MOLLO RIVADAVIA Y 9 DE JULIO
JUEVES

9

 ARGENTINA SARMIENTO Y MITRE
VIERNES

10

 SCHIAVI MITRE 1257
SABADO  

11

 SALINAS PTE PERON 406
DOMINGO

12

 SALINAS PTE PERON 406
LUNES

13

 LARA TARIGO 1136
MARTES

14

 MOLLO RIVADAVIA Y 9 DE JULIO
MIERCOLES

15

 ARGENTINA SARMIENTO Y MITRE
JUEVES

16

 SCHIAVI MITRE 1257
VIERNES

17

 SALINAS PTE PERON 406
SABADO  

18

 MANGAS BERRO 250
DOMINGO

19

 MANGAS BERRO 250
LUNES

20

 MOLLO RIVADAVIA Y 9 DE JULIO
MARTES

21

 ARGENTINA SARMIENTO Y MITRE
MIERCOLES

22

 SCHIAVI MITRE 1257
JUEVES

23

 SALINAS PTE PERON 406
VIERNES

24

 MANGAS BERRO 250
SABADO  

25

 LARA TARIGO 1136
DOMINGO

26

 LARA TARIGO 1136
LUNES

27

 ARGENTINA SARMIENTO Y MITRE
MARTES

28

 SCHIAVI MITRE 1257
MIERCOLES

29

 SALINAS PTE PERON 406
JUEVES

30

 MANGAS BERRO 250

Gentileza Farmacia Mollo.-

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