FARMACIAS DE TURNO EN ROQUE PÉREZ MES DE ABRIL DE 2020

TURNOS ABRIL 2020.
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DIA
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FARMACIA
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DOMICILIO
|MIERCOLES
|
1
|LARA
|TARIGO 1136
|JUEVES
|
2
|MOLLO
|RIVADAVIA Y 9 DE JULIO
|VIERNES
|
3
|ARGENTINA
|SARMIENTO Y MITRE
|SABADO
|
4
|SCHIAVI
|MITRE 1257
|DOMINGO
|
5
|SCHIAVI
|MITRE 1257
|LUNES
|
6
|MANGAS
|BERRO 250
|MARTES
|
7
|LARA
|TARIGO 1136
|MIERCOLES
|
8
|MOLLO
|RIVADAVIA Y 9 DE JULIO
|JUEVES
|
9
|ARGENTINA
|SARMIENTO Y MITRE
|VIERNES
|
10
|SCHIAVI
|MITRE 1257
|SABADO
|
11
|SALINAS
|PTE PERON 406
|DOMINGO
|
12
|SALINAS
|PTE PERON 406
|LUNES
|
13
|LARA
|TARIGO 1136
|MARTES
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14
|MOLLO
|RIVADAVIA Y 9 DE JULIO
|MIERCOLES
|
15
|ARGENTINA
|SARMIENTO Y MITRE
|JUEVES
|
16
|SCHIAVI
|MITRE 1257
|VIERNES
|
17
|SALINAS
|PTE PERON 406
|SABADO
|
18
|MANGAS
|BERRO 250
|DOMINGO
|
19
|MANGAS
|BERRO 250
|LUNES
|
20
|MOLLO
|RIVADAVIA Y 9 DE JULIO
|MARTES
|
21
|ARGENTINA
|SARMIENTO Y MITRE
|MIERCOLES
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22
|SCHIAVI
|MITRE 1257
|JUEVES
|
23
|SALINAS
|PTE PERON 406
|VIERNES
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24
|MANGAS
|BERRO 250
|SABADO
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25
|LARA
|TARIGO 1136
|DOMINGO
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26
|LARA
|TARIGO 1136
|LUNES
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27
|ARGENTINA
|SARMIENTO Y MITRE
|MARTES
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28
|SCHIAVI
|MITRE 1257
|MIERCOLES
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29
|SALINAS
|PTE PERON 406
|JUEVES
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30
|MANGAS
|BERRO 250
Gentileza Farmacia Mollo.-