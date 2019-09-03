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FARMACIAS DE TURNO EN ROQUE PÉREZ EN SEPTIEMBRE

Redacción 03/09/2019 Noticias Locales

DIA FARMACIA DOMICILIO
DOMINGO 1 ARGENTINA SARMIENTO Y MITRE
LUNES 2 SALINAS PTE PERON 406
MARTES 3 MANGAS BERRO 250
MIERCOLES 4 LARA TARIGO 1136
JUEVES 5 MOLLO RIVADAVIA Y 9 DE JULIO
VIERNES 6 ARGENTINA SARMIENTO Y MITRE
SABADO 7 SCHIAVI MITRE 1257
DOMINGO 8 SCHIAVI MITRE 1257
LUNES 9 MANGAS BERRO 250
MARTES 10 LARA TARIGO 1136
MIERCOLES 11 MOLLO RIVADAVIA Y 9 DE JULIO
JUEVES 12 ARGENTINA SARMIENTO Y MITRE
VIERNES 13 MANGAS BERRO 250
SABADO 14 SALINAS PTE PERON 406
DOMINGO 15 SALINAS PTE PERON 406
LUNES 16 LARA TARIGO 1136
MARTES 17 MOLLO RIVADAVIA Y 9 DE JULIO
MIERCOLES 18 ARGENTINA SARMIENTO Y MITRE
JUEVES 19 SCHIAVI MITRE 1257
VIERNES 20 SALINAS PTE PERON 406
SABADO 21 MANGAS BERRO 250
DOMINGO 22 MANGAS BERRO 250
LUNES 23 MOLLO RIVADAVIA Y 9 DE JULIO
MARTES 24 ARGENTINA SARMIENTO Y MITRE
MIERCOLES 25 SCHIAVI MITRE 1257
JUEVES 26 MANGAS BERRO 250
VIERNES 27 MANGAS BERRO 250
SABADO 28 LARA TARIGO 1136
DOMINGO 29 LARA TARIGO 1136
LUNES 30 ARGENTINA SARMIENTO Y MITRE

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