FARMACIAS DE TURNO EN ROQUE PÉREZ EN SEPTIEMBRE

|DIA
|FARMACIA
|DOMICILIO
|DOMINGO
|1
|ARGENTINA
|SARMIENTO Y MITRE
|LUNES
|2
|SALINAS
|PTE PERON 406
|MARTES
|3
|MANGAS
|BERRO 250
|MIERCOLES
|4
|LARA
|TARIGO 1136
|JUEVES
|5
|MOLLO
|RIVADAVIA Y 9 DE JULIO
|VIERNES
|6
|ARGENTINA
|SARMIENTO Y MITRE
|SABADO
|7
|SCHIAVI
|MITRE 1257
|DOMINGO
|8
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|9
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