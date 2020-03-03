FARMACIAS DE TURNO EN ROQUE PÉREZ DURANTE EL MES DE MARZO

TURNOS MARZO 2020 EN ROQUE PÉREZ. GENTILEZA DE FARMACIA MOLLO. PUEDE HABER MODIFICACIONES.
DIA FARMACIA DOMICILIO
DOMINGO 1 SALINAS PTE PERON 406
LUNES 2 MANGAS BERRO 250
MARTES 3 MOLLO RIVADAVIA Y 9 DE JULIO
MIERCOLES 4 ARGENTINA SARMIENTO Y MITRE
JUEVES 5 SCHIAVI MITRE 1257
VIERNES 6 SALINAS PTE PERON 406
SABADO 7 MANGAS BERRO 250
DOMINGO 8 MANGAS BERRO 250
LUNES 9 MOLLO RIVADAVIA Y 9 DE JULIO
MARTES 10 ARGENTINA SARMIENTO Y MITRE
MIERCOLES 11 SCHIAVI MITRE 1257
JUEVES 12 SALINAS PTE PERON 406
VIERNES 13 MANGAS BERRO 250
SABADO 14 LARA TARIGO 1136
DOMINGO 15 LARA TARIGO 1136
LUNES 16 ARGENTINA SARMIENTO Y MITRE
MARTES 17 SCHIAVI MITRE 1257
MIERCOLES 18 SALINAS PTE PERON 406
JUEVES 19 MANGAS BERRO 250
VIERNES 20 LARA TARIGO 1136
SABADO 21 MOLLO RIVADAVIA Y 9 DE JULIO
DOMINGO 22 MOLLO RIVADAVIA Y 9 DE JULIO
LUNES 23 SCHIAVI MITRE 1257
MARTES 24 SALINAS PTE PERON 406
MIERCOLES 25 MANGAS BERRO 250
JUEVES 26 LARA TARIGO 1136
VIERNES 27 MOLLO RIVADAVIA Y 9 DE JULIO
SABADO 28 ARGENTINA SARMIENTO Y MITRE
DOMINGO 29 ARGENTINA SARMIENTO Y MITRE
LUNES 30 SALINAS PTE PERON 406
MARTES 31 MANGAS BERRO 250