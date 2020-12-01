FARMACIAS DE TURNO: DICIEMBRE 2020

DIA FARMACIA DOMICILIO
MARTES 1 SALINAS PTE PERON 406
MIERCOLES 2 MANGAS BERRO 250
JUEVES 3 LARA TARIGO 1136
VIERNES 4 MOLLO RIVADAVIA Y 9 DE JULIO
SABADO 5 ARGENTINA SARMIENTO Y MITRE
DOMINGO 6 ARGENTINA SARMIENTO Y MITRE
LUNES 7 MANGAS BERRO 250
MARTES 8 SALINAS PTE PERON 406
MIERCOLES 9 LARA TARIGO 1136
JUEVES 10 MOLLO RIVADAVIA Y 9 DE JULIO
VIERNES 11 ARGENTINA SARMIENTO Y MITRE
SABADO 12 SCHIAVI MITRE 1257
DOMINGO 13 SCHIAVI MITRE 1257
LUNES 14 MANGAS BERRO 250
MARTES 15 LARA TARIGO 1136
MIERCOLES 16 MOLLO RIVADAVIA Y 9 DE JULIO
JUEVES 17 ARGENTINA SARMIENTO Y MITRE
VIERNES 18 SCHIAVI MITRE 1257
SÁBADO 19 SALINAS PTE PERON 406
DOMINGO 20 SALINAS PTE PERON 406
LUNES 21 LARA TARIGO 1136
MARTES 22 MOLLO RIVADAVIA Y 9 DE JULIO
MIÉRCOLES 23 ARGENTINA SARMIENTO Y MITRE
JUEVES 24 SCHIAVI MITRE 1257
VIERNES 25 SALINAS PTE PERON 406
SÁBADO 26 MANGAS BERRO 250
DOMINGO 27 MANGAS BERRO 250
LUNES 28 MOLLO RIVADAVIA Y 9 DE JULIO
MARTES 29 ARGENTINA SARMIENTO Y MITRE
MIÉRCOLES 30 SCHIAVI MITRE 1257
JUEVES 31 SALINAS PTE PERON 406
GENTILEZA FARMACIA MOLLO.-