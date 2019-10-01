FARMACIAS DE TURNO DEL MES DE OCTUBRE EN ROQUE PÉREZ

DIA FARMACIA DOMICILIO:
MARTES 1 SCHIAVI MITRE 1257.
MIERCOLES 2 MANGAS BERRO 250.
JUEVES 3 LARA TARIGO 1136.
VIERNES 4 MANGAS BERRO 250.
SABADO 5 MOLLO RIVADAVIA Y 9 DE JULIO.
DOMINGO 6 MOLLO RIVADAVIA Y 9 DE JULIO.
LUNES 7 SCHIAVI MITRE 1257.
MARTES 8 SALINAS PTE PERON 406.
MIERCOLES 9 MANGAS BERRO 250.
JUEVES 10 LARA TARIGO 1136.
VIERNES 11 SALINAS PTE PERON 406.
SABADO 12 ARGENTINA SARMIENTO Y MITRE.
DOMINGO 13 ARGENTINA SARMIENTO Y MITRE.
LUNES 14 SALINAS PTE PERON 406.
MARTES 15 MANGAS BERRO 250.
MIERCOLES 16 LARA TARIGO 1136.
JUEVES 17 MOLLO RIVADAVIA Y 9 DE JULIO.
VIERNES 18 ARGENTINA SARMIENTO Y MITRE.
SABADO 19 SCHIAVI MITRE 1257.
DOMINGO 20 SCHIAVI MITRE 1257.
LUNES 21 MANGAS BERRO 250.
MARTES 22 LARA TARIGO 1136.
MIERCOLES 23 MOLLO RIVADAVIA Y 9 DE JULIO.
JUEVES 24 ARGENTINA SARMIENTO Y MITRE.
VIERNES 25 SCHIAVI MITRE 1257.
SABADO 26 SALINAS PTE PERON 406.
DOMINGO 27 SALINAS PTE PERON 406.
LUNES 28 LARA TARIGO 1136.
MARTES 29 MOLLO RIVADAVIA Y 9 DE JULIO.
MIERCOLES 30 ARGENTINA SARMIENTO Y MITRE.
JUEVES 31 SCHIAVI MITRE 1257.
Gentileza Farmacia Mollo.-