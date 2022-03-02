Farmacias de turno del mes de marzo en Roque Pérez:

Redacción 01/03/2022 FARMACIAS DE TURNO, Noticias Locales

Farmacias de turno del mes de marzo en Roque Pérez:

MARTES

1

SCHIAVI

MITRE 1257

MIERCOLES

2

SALINAS

PTE PERON 406

JUEVES

3

MANGAS

BERRO 250

VIERNES

4

LARA

TARIGO 1136

SABADO

5

R. PEREZ

RIVADAVIA Y 9 DE JULIO

DOMINGO

6

R. PEREZ

RIVADAVIA Y 9 DE JULIO

LUNES

7

SCHIAVI

MITRE 1257

MARTES

8

SALINAS

PTE PERON 406

MIERCOLES

9

MANGAS

BERRO 250

JUEVES

10

LARA

TARIGO 1136

VIERNES

11

R. PEREZ

RIVADAVIA Y 9 DE JULIO

SABADO

12 ARGENTINA

SARMIENTO Y MITRE

DOMINGO

13

ARGENTINA

SARMIENTO Y MITRE

LUNES

14

LARA

TARIGO 1136

MARTES

15

MANGAS

BERRO 250

MIERCOLES

16

LARA

TARIGO 1136

JUEVES

17

R. PEREZ

RIVADAVIA Y 9 DE JULIO SARMIENTO Y MITRE

VIERNES

18

ARGENTINA

SABADO

19

SCHIAVI

MITRE 1257

DOMINGO

20

SCHIAVI

MITRE 1257

LUNES

21

MANGAS

BERRO 250

MARTES

22

LARA

TARIGO 1136

MIERCOLES

23

R. PEREZ

RIVADAVIA Y 9 DE JULIO

JUEVES

24

ARGENTINA

SARMIENTO Y MITRE

VIERNES

25

SCHIAVI

MITRE 1257

SABADO

26

SALINAS

PTE PERON 406

DOMINGO

27

SALINAS

PTE PERON 406

LUNES

28

LARA

TARIGO 1136

MARTES

29

R. PEREZ

RIVADAVIA Y 9 DE JULIO

MIERCOLES

30

ARGENTINA

SARMIENTO Y MITRE

JUEVES

31

SCHIAVI

MITRE 1257.

Gentileza Farmacia Roque Pérez.-

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