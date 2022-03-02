Farmacias de turno del mes de marzo en Roque Pérez:
MARTES
1
SCHIAVI
MITRE 1257
MIERCOLES
2
SALINAS
PTE PERON 406
JUEVES
3
MANGAS
BERRO 250
VIERNES
4
LARA
TARIGO 1136
SABADO
5
R. PEREZ
RIVADAVIA Y 9 DE JULIO
DOMINGO
6
R. PEREZ
RIVADAVIA Y 9 DE JULIO
LUNES
7
SCHIAVI
MITRE 1257
MARTES
8
SALINAS
PTE PERON 406
MIERCOLES
9
MANGAS
BERRO 250
JUEVES
10
LARA
TARIGO 1136
VIERNES
11
R. PEREZ
RIVADAVIA Y 9 DE JULIO
SABADO
12 ARGENTINA
SARMIENTO Y MITRE
DOMINGO
13
ARGENTINA
SARMIENTO Y MITRE
LUNES
14
LARA
TARIGO 1136
MARTES
15
MANGAS
BERRO 250
MIERCOLES
16
LARA
TARIGO 1136
JUEVES
17
R. PEREZ
RIVADAVIA Y 9 DE JULIO SARMIENTO Y MITRE
VIERNES
18
ARGENTINA
SABADO
19
SCHIAVI
MITRE 1257
DOMINGO
20
SCHIAVI
MITRE 1257
LUNES
21
MANGAS
BERRO 250
MARTES
22
LARA
TARIGO 1136
MIERCOLES
23
R. PEREZ
RIVADAVIA Y 9 DE JULIO
JUEVES
24
ARGENTINA
SARMIENTO Y MITRE
VIERNES
25
SCHIAVI
MITRE 1257
SABADO
26
SALINAS
PTE PERON 406
DOMINGO
27
SALINAS
PTE PERON 406
LUNES
28
LARA
TARIGO 1136
MARTES
29
R. PEREZ
RIVADAVIA Y 9 DE JULIO
MIERCOLES
30
ARGENTINA
SARMIENTO Y MITRE
JUEVES
31
SCHIAVI
MITRE 1257.
Gentileza Farmacia Roque Pérez.-