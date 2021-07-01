Farmacias de turno del mes de julio en Roque Pérez

|JUEVES
|1
|LARA
|TARIGO 1136
|VIERNES
|2
|MOLLO
|RIVADAVIA Y 9 DE JULIO
|SABADO
|3
|ARGENTINA
|SARMIENTO Y MITRE
|DOMINGO
|4
|ARGENTINA
|SARMIENTO Y MITRE
|LUNES
|5
|SALINAS
|PTE PERON 406
|MARTES
|6
|MANGAS
|BERRO 250
|MIERCOLES
|7
|LARA
|TARIGO 1136
|JUEVES
|8
|MOLLO
|RIVADAVIA Y 9 DE JULIO
|VIERNES
|9
|ARGENTINA
|SARMIENTO Y MITRE
|SABADO
|10
|SCHIAVI
|MITRE 1257
|DOMINGO
|11
|SCHIAVI
|MITRE 1257
|LUNES
|12
|MANGAS
|BERRO 250
|MARTES
|13
|LARA
|TARIGO 1136
|MIÉRCOLES
|14
|MOLLO
|RIVADAVIA Y 9 DE JULIO
|JUEVES
|15
|ARGENTINA
|SARMIENTO Y MITRE
|VIERNES
|16
|SCHIAVI
|MITRE 1257
|SÁBADO
|17
|SALINAS
|PTE PERON 406
|DOMINGO
|18
|SALINAS
|PTE PERON 406
|LUNES
|19
|LARA
|TARIGO 1136
|MARTES
|20
|MOLLO
|RIVADAVIA Y 9 DE JULIO
|MIÉRCOLES
|21
|ARGENTINA
|SARMIENTO Y MITRE
|JUEVES
|22
|SCHIAVI
|MITRE 1257
|VIERNES
|23
|SALINAS
|PTE PERON 406
|SÁBADO
|24
|LARA
|TARIGO 1136
|DOMINGO
|25
|LARA
|TARIGO 1136
|LUNES
|26
|MOLLO
|RIVADAVIA Y 9 DE JULIO
|MARTES
|27
|ARGENTINA
|SARMIENTO Y MITRE
|MIÉRCOLES
|28
|SCHIAVI
|MITRE 1257
|JUEVES
|29
|SALINAS
|PTE PERON 406
|VIERNES
|30
|MANGAS
|BERRO 250
|SÁBADO
|31
|MANGAS
|BERRO 250
|DOMINGO
|1
|MANGAS
|BERRO 250