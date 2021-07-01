Farmacias de turno del mes de julio en Roque Pérez

Redacción 01/07/2021 FARMACIAS DE TURNO, Noticias Locales

 

JUEVES 1 LARA TARIGO 1136
VIERNES 2 MOLLO RIVADAVIA Y 9 DE JULIO
SABADO 3 ARGENTINA SARMIENTO Y MITRE
DOMINGO 4 ARGENTINA SARMIENTO Y MITRE
LUNES 5 SALINAS PTE PERON 406
MARTES 6 MANGAS BERRO 250
MIERCOLES 7 LARA TARIGO 1136
JUEVES 8 MOLLO RIVADAVIA Y 9 DE JULIO
VIERNES 9 ARGENTINA SARMIENTO Y MITRE
SABADO 10 SCHIAVI MITRE 1257
DOMINGO 11 SCHIAVI MITRE 1257
LUNES 12 MANGAS BERRO 250
MARTES 13 LARA TARIGO 1136
MIÉRCOLES 14 MOLLO RIVADAVIA Y 9 DE JULIO
JUEVES 15 ARGENTINA SARMIENTO Y MITRE
VIERNES 16 SCHIAVI MITRE 1257
SÁBADO 17 SALINAS PTE PERON 406
DOMINGO 18 SALINAS PTE PERON 406
LUNES 19 LARA TARIGO 1136
MARTES 20 MOLLO RIVADAVIA Y 9 DE JULIO
MIÉRCOLES 21 ARGENTINA SARMIENTO Y MITRE
JUEVES 22 SCHIAVI MITRE 1257
VIERNES 23 SALINAS PTE PERON 406
SÁBADO 24 LARA TARIGO 1136
DOMINGO 25 LARA TARIGO 1136
LUNES 26 MOLLO RIVADAVIA Y 9 DE JULIO
MARTES 27 ARGENTINA SARMIENTO Y MITRE
MIÉRCOLES 28 SCHIAVI MITRE 1257
JUEVES 29 SALINAS PTE PERON 406
VIERNES 30 MANGAS BERRO 250
SÁBADO 31 MANGAS BERRO 250
DOMINGO 1 MANGAS BERRO 250

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