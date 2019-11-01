FARMACIAS DE TURNO DE NOVIEMBRE EN ROQUE PÉREZ

TURNOS NOVIEMBRE 2019
|DIA
|FARMACIA
|DOMICILIO
|VIERNES
|1
|MOLLO
|RIVADAVIA Y 9 DE JULIO
|SABADO
|2
|LARA
|TARIGO 1136
|DOMINGO
|3
|LARA
|TARIGO 1136
|LUNES
|4
|MOLLO
|RIVADAVIA Y 9 DE JULIO
|MARTES
|5
|ARGENTINA
|SARMIENTO Y MITRE
|MIERCOLES
|6
|SCHIAVI
|MITRE 1257
|JUEVES
|7
|MOLLO
|RIVADAVIA Y 9 DE JULIO
|VIERNES
|8
|LARA
|TARIGO 1136
|SABADO
|9
|MANGAS
|BERRO 250
|DOMINGO
|10
|MANGAS
|BERRO 250
|LUNES
|11
|ARGENTINA
|SARMIENTO Y MITRE
|MARTES
|12
|SCHIAVI
|MITRE 1257
|MIERCOLES
|13
|SALINAS
|PTE PERON 406
|JUEVES
|14
|MANGAS
|BERRO 250
|VIERNES
|15
|MANGAS
|BERRO 250
|SABADO
|16
|MOLLO
|RIVADAVIA Y 9 DE JULIO
|DOMINGO
|17
|MOLLO
|RIVADAVIA Y 9 DE JULIO
|LUNES
|18
|SCHIAVI
|MITRE 1257
|MARTES
|19
|SALINAS
|PTE PERON 406
|MIERCOLES
|20
|MANGAS
|BERRO 250
|JUEVES
|21
|MANGAS
|BERRO 250
|VIERNES
|22
|MOLLO
|RIVADAVIA Y 9 DE JULIO
|SABADO
|23
|ARGENTINA
|SARMIENTO Y MITRE
|DOMINGO
|24
|ARGENTINA
|SARMIENTO Y MITRE
|LUNES
|25
|SALINAS
|PTE PERON 406
|MARTES
|26
|MANGAS
|BERRO 250
|MIERCOLES
|27
|LARA
|TARIGO 1136
|JUEVES
|28
|MOLLO
|RIVADAVIA Y 9 DE JULIO
|VIERNES
|29
|ARGENTINA
|SARMIENTO Y MITRE
|SABADO
|30
|SCHIAVI
|MITRE 1257
|DOMINGO
|1
|SCHIAVI
|MITRE 1257
Gentileza Farmacia Mollo.-