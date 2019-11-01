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FARMACIAS DE TURNO DE NOVIEMBRE EN ROQUE PÉREZ

Redacción 01/11/2019 Noticias Locales

TURNOS NOVIEMBRE 2019
DIA FARMACIA DOMICILIO
VIERNES 1 MOLLO RIVADAVIA Y 9 DE JULIO
SABADO 2 LARA TARIGO 1136
DOMINGO 3 LARA TARIGO 1136
LUNES 4 MOLLO RIVADAVIA Y 9 DE JULIO
MARTES 5 ARGENTINA SARMIENTO Y MITRE
MIERCOLES 6 SCHIAVI MITRE 1257
JUEVES 7 MOLLO RIVADAVIA Y 9 DE JULIO
VIERNES 8 LARA TARIGO 1136
SABADO 9 MANGAS BERRO 250
DOMINGO 10 MANGAS BERRO 250
LUNES 11 ARGENTINA SARMIENTO Y MITRE
MARTES 12 SCHIAVI MITRE 1257
MIERCOLES 13 SALINAS PTE PERON 406
JUEVES 14 MANGAS BERRO 250
VIERNES 15 MANGAS BERRO 250
SABADO 16 MOLLO RIVADAVIA Y 9 DE JULIO
DOMINGO 17 MOLLO RIVADAVIA Y 9 DE JULIO
LUNES 18 SCHIAVI MITRE 1257
MARTES 19 SALINAS PTE PERON 406
MIERCOLES 20 MANGAS BERRO 250
JUEVES 21 MANGAS BERRO 250
VIERNES 22 MOLLO RIVADAVIA Y 9 DE JULIO
SABADO 23 ARGENTINA SARMIENTO Y MITRE
DOMINGO 24 ARGENTINA SARMIENTO Y MITRE
LUNES 25 SALINAS PTE PERON 406
MARTES 26 MANGAS BERRO 250
MIERCOLES 27 LARA TARIGO 1136
JUEVES 28 MOLLO RIVADAVIA Y 9 DE JULIO
VIERNES 29 ARGENTINA SARMIENTO Y MITRE
SABADO 30 SCHIAVI MITRE 1257
DOMINGO 1 SCHIAVI MITRE 1257

Gentileza Farmacia Mollo.-

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