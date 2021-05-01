Farmacias de turno de mayo de Roque Pérez

Redacción 01/05/2021 Noticias Locales

 

Gentileza Farmacia Mollo.

 

DIA FARMACIA DOMICILIO
SABADO 1 MANGAS BERRO 250
DOMINGO 2 MANGAS BERRO 250
LUNES 3 MOLLO RIVADAVIA Y 9 DE JULIO
MARTES 4 ARGENTINA SARMIENTO Y MITRE
MIERCOLES 5 SCHIAVI MITRE 1257
JUEVES 6 SALINAS PTE PERON 406
VIERNES 7 MANGAS BERRO 250
SABADO 8 LARA TARIGO 1136
DOMINGO 9 LARA TARIGO 1136
LUNES 10 ARGENTINA SARMIENTO Y MITRE
MARTES 11 SCHIAVI MITRE 1257
MIERCOLES 12 SALINAS PTE PERON 406
JUEVES 13 MANGAS BERRO 250
VIERNES 14 LARA TARIGO 1136
SABADO 15 MOLLO RIVADAVIA Y 9 DE JULIO
DOMINGO 16 MOLLO RIVADAVIA Y 9 DE JULIO
LUNES 17 SCHIAVI MITRE 1257
MARTES 18 SALINAS PTE PERON 406
MIERCOLES 19 MANGAS BERRO 250
JUEVES 20 LARA TARIGO 1136
VIERNES 21 MOLLO RIVADAVIA Y 9 DE JULIO
SABADO 22 ARGENTINA SARMIENTO Y MITRE
DOMINGO 23 ARGENTINA SARMIENTO Y MITRE
LUNES 24 SALINAS PTE PERON 406
MARTES 25 MANGAS BERRO 250
MIERCOLES 26 LARA TARIGO 1136
JUEVES 27 MOLLO RIVADAVIA Y 9 DE JULIO
VIERNES 28 ARGENTINA SARMIENTO Y MITRE
SABADO 29 SCHIAVI MITRE 1257
DOMINGO 30 SCHIAVI MITRE 1257
LUNES 31 MANGAS BERRO 250

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