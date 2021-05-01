Farmacias de turno de mayo de Roque Pérez

Gentileza Farmacia Mollo.
|DIA
|FARMACIA
|DOMICILIO
|SABADO
|1
|MANGAS
|BERRO 250
|DOMINGO
|2
|MANGAS
|BERRO 250
|LUNES
|3
|MOLLO
|RIVADAVIA Y 9 DE JULIO
|MARTES
|4
|ARGENTINA
|SARMIENTO Y MITRE
|MIERCOLES
|5
|SCHIAVI
|MITRE 1257
|JUEVES
|6
|SALINAS
|PTE PERON 406
|VIERNES
|7
|MANGAS
|BERRO 250
|SABADO
|8
|LARA
|TARIGO 1136
|DOMINGO
|9
|LARA
|TARIGO 1136
|LUNES
|10
|ARGENTINA
|SARMIENTO Y MITRE
|MARTES
|11
|SCHIAVI
|MITRE 1257
|MIERCOLES
|12
|SALINAS
|PTE PERON 406
|JUEVES
|13
|MANGAS
|BERRO 250
|VIERNES
|14
|LARA
|TARIGO 1136
|SABADO
|15
|MOLLO
|RIVADAVIA Y 9 DE JULIO
|DOMINGO
|16
|MOLLO
|RIVADAVIA Y 9 DE JULIO
|LUNES
|17
|SCHIAVI
|MITRE 1257
|MARTES
|18
|SALINAS
|PTE PERON 406
|MIERCOLES
|19
|MANGAS
|BERRO 250
|JUEVES
|20
|LARA
|TARIGO 1136
|VIERNES
|21
|MOLLO
|RIVADAVIA Y 9 DE JULIO
|SABADO
|22
|ARGENTINA
|SARMIENTO Y MITRE
|DOMINGO
|23
|ARGENTINA
|SARMIENTO Y MITRE
|LUNES
|24
|SALINAS
|PTE PERON 406
|MARTES
|25
|MANGAS
|BERRO 250
|MIERCOLES
|26
|LARA
|TARIGO 1136
|JUEVES
|27
|MOLLO
|RIVADAVIA Y 9 DE JULIO
|VIERNES
|28
|ARGENTINA
|SARMIENTO Y MITRE
|SABADO
|29
|SCHIAVI
|MITRE 1257
|DOMINGO
|30
|SCHIAVI
|MITRE 1257
|LUNES
|31
|MANGAS
|BERRO 250