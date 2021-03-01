Farmacias de turno de Marzo en Roque Pérez

DIA FARMACIA DOMICILIO
LUNES 1 SALINAS PTE PERON 406
MARTES 2 MOLLO RIVADAVIA Y 9 DE JULIO
MIERCOLES 3 LARA TARIGO 1136
JUEVES 4 MOLLO RIVADAVIA Y 9 DE JULIO
VIERNES 5 ARGENTINA SARMIENTO Y MITRE
SABADO 6 SCHIAVI MITRE 1257
DOMINGO 7 SCHIAVI MITRE 1257
LUNES 8 MANGAS BERRO 250
MARTES 9 LARA TARIGO 1136
MIÉRCOLES 10 MOLLO RIVADAVIA Y 9 DE JULIO
JUEVES 11 ARGENTINA SARMIENTO Y MITRE
VIERNES 12 SCHIAVI MITRE 1257
SÁBADO 13 SALINAS PTE PERON 406
DOMINGO 14 SALINAS PTE PERON 406
LUNES 15 LARA TARIGO 1136
MARTES 16 MOLLO RIVADAVIA Y 9 DE JULIO
MIÉRCOLES 17 ARGENTINA SARMIENTO Y MITRE
JUEVES 18 SCHIAVI MITRE 1257
VIERNES 19 SALINAS PTE PERON 406
SÁBADO 20 MANGAS BERRO 250
DOMINGO 21 MANGAS BERRO 250
LUNES 22 MOLLO RIVADAVIA Y 9 DE JULIO
MARTES 23 ARGENTINA SARMIENTO Y MITRE
MIÉRCOLES 24 SCHIAVI MITRE 1257
JUEVES 25 SALINAS PTE PERON 406
VIERNES 26 MANGAS BERRO 250
SÁBADO 27 LARA TARIGO 1136
DOMINGO 28 LARA TARIGO 1136
LUNES 29 ARGENTINA SARMIENTO Y MITRE
MARTES 30 SCHIAVI MITRE 1257
MIÉRCOLES 31 SALINAS PTE PERON 406
Pueden estar sujetos a modificaciones.
Gentileza Farmacia Mollo.-