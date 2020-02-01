DIA FARMACIA DOMICILIO
SABADO 1 ARGENTINA SARMIENTO Y MITRE
DOMINGO 2 ARGENTINA SARMIENTO Y MITRE
LUNES 3 ARGENTINA SARMIENTO Y MITRE
MARTES 4 MANGAS BERRO 250
MIERCOLES 5 SALINAS PTE PERON 406
JUEVES 6 MANGAS BERRO 250
VIERNES 7 MANGAS BERRO 250
SABADO 8 MOLLO RIVADAVIA Y 9 DE JULIO
DOMINGO 9 MOLLO RIVADAVIA Y 9 DE JULIO
LUNES 10 ARGENTINA SARMIENTO Y MITRE
MARTES 11 SALINAS PTE PERON 406
MIERCOLES 12 MANGAS BERRO 250
JUEVES 13 LARA TARIGO 1136
VIERNES 14 MOLLO RIVADAVIA Y 9 DE JULIO
SABADO 15 LARA TARIGO 1136
DOMINGO 16 LARA TARIGO 1136
LUNES 17 SALINAS PTE PERON 406
MARTES 18 LARA TARIGO 1136
MIERCOLES 19 ARGENTINA SARMIENTO Y MITRE
JUEVES 20 MOLLO RIVADAVIA Y 9 DE JULIO
VIERNES 21 ARGENTINA SARMIENTO Y MITRE
SABADO 22 SCHIAVI MITRE 1257
DOMINGO 23 SCHIAVI MITRE 1257
LUNES 24 LARA TARIGO 1136
MARTES 25 LARA TARIGO 1136
MIERCOLES 26 MOLLO RIVADAVIA Y 9 DE JULIO
JUEVES 27 ARGENTINA SARMIENTO Y MITRE
VIERNES 28 SCHIAVI MITRE 1257
SABADO 29 SALINAS PTE PERON 406
DOMINGO 1 SALINAS PTE PERON 406.
GENTILEZA FARMACIA MOLLO.-
PUEDE ESTAR SUJETO A MODIFICACIONES.-
FARMACIAS DE TURNO DE FEBRERO EN ROQUE PÉREZ
DIA FARMACIA DOMICILIO