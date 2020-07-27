FARMACIAS DE TURNO DE ESTA SEMANA (ÚLTIMA DE JULIO) EN ROQUE PÉREZ

LUNES 27 SCHIAVI – MITRE 1257.
MARTES 28 SALINAS – PTE. PERÓN 406.
MIÉRCOLES 29 MANGAS – BERRO 250.
JUEVES 30 LARA – TARIGO 113.6
VIERNES 31 MOLLO – RIVADAVIA Y 9 DE JULIO.
GENTILEZA FARMACIA MOLLO. RIVADAVIA ESQUINA 9 DE JULIO.-
LUNES 27 SCHIAVI – MITRE 1257.
MARTES 28 SALINAS – PTE. PERÓN 406.
MIÉRCOLES 29 MANGAS – BERRO 250.
JUEVES 30 LARA – TARIGO 113.6
VIERNES 31 MOLLO – RIVADAVIA Y 9 DE JULIO.
GENTILEZA FARMACIA MOLLO. RIVADAVIA ESQUINA 9 DE JULIO.-
En medio del aislamiento social, preventivo y obligatorio los delitos crecieron de manera preocupante. …