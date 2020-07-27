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FARMACIAS DE TURNO DE ESTA SEMANA (ÚLTIMA DE JULIO) EN ROQUE PÉREZ

Redacción 27/07/2020 FARMACIAS DE TURNO, Noticias Locales

LUNES 27 SCHIAVI – MITRE 1257.
MARTES 28 SALINAS – PTE. PERÓN 406.
MIÉRCOLES 29 MANGAS – BERRO 250.
JUEVES 30 LARA  – TARIGO 113.6
VIERNES 31 MOLLO  – RIVADAVIA Y 9 DE JULIO.

GENTILEZA FARMACIA MOLLO. RIVADAVIA ESQUINA 9 DE JULIO.-

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