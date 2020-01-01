Farmacias de turno de enero 2020 en Roque Pérez

Gentileza Farmacia Mollo:
TURNOS ENERO 2020 en Roque Pérez:
|DIA
|FARMACIA
|DOMICILIO
|MIERCOLES
|1
|MANGAS
|BERRO 250
|JUEVES
|2
|LARA
|TARIGO 1136
|VIERNES
|3
|MOLLO
|RIVADAVIA Y 9 DE JULIO
|SABADO
|4
|SALINAS
|PTE PERON 406
|DOMINGO
|5
|SALINAS
|PTE PERON 406
|LUNES
|6
|LARA
|TARIGO 1136
|MARTES
|7
|MANGAS
|BERRO 250
|MIERCOLES
|8
|SALINAS
|PTE PERON 406
|JUEVES
|9
|MOLLO
|RIVADAVIA Y 9 DE JULIO
|VIERNES
|10
|ARGENTINA
|SARMIENTO Y MITRE
|SABADO
|11
|SCHIAVI
|MITRE 1257
|DOMINGO
|12
|SCHIAVI
|MITRE 1257
|LUNES
|13
|MANGAS
|BERRO 250
|MARTES
|14
|LARA
|TARIGO 1136
|MIERCOLES
|15
|MOLLO
|RIVADAVIA Y 9 DE JULIO
|JUEVES
|16
|ARGENTINA
|SARMIENTO Y MITRE
|VIERNES
|17
|SCHIAVI
|MITRE 1257
|SABADO
|18
|ARGENTINA
|SARMIENTO Y MITRE
|DOMINGO
|19
|ARGENTINA
|SARMIENTO Y MITRE
|LUNES
|20
|LARA
|TARIGO 1136
|MARTES
|21
|MOLLO
|RIVADAVIA Y 9 DE JULIO
|MIERCOLES
|22
|ARGENTINA
|SARMIENTO Y MITRE
|JUEVES
|23
|SCHIAVI
|MITRE 1257
|VIERNES
|24
|MOLLO
|RIVADAVIA Y 9 DE JULIOo
|SABADO
|25
|MANGAS
|BERRO 250
|DOMINGO
|26
|MANGAS
|BERRO 250
|LUNES
|27
|MOLLO
|RIVADAVIA Y 9 DE JULIO
|MARTES
|28
|ARGENTINA
|SARMIENTO Y MITRE
|MIERCOLES
|29
|SCHIAVI
|MITRE 1257
|JUEVES
|30
|MOLLO
|RIVADAVIA Y 9 DE JULIO
|VIERNES
|31
|MANGAS
|BERRO 250