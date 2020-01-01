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Farmacias de turno de enero 2020 en Roque Pérez

Redacción 01/01/2020 Actualidad nacional, FARMACIAS DE TURNO, Noticias Locales

Gentileza Farmacia Mollo:
TURNOS ENERO 2020 en Roque Pérez:

DIA FARMACIA DOMICILIO
MIERCOLES 1 MANGAS BERRO 250
JUEVES 2 LARA TARIGO 1136
VIERNES 3 MOLLO RIVADAVIA Y 9 DE JULIO
SABADO 4 SALINAS PTE PERON 406
DOMINGO 5 SALINAS PTE PERON 406
LUNES 6 LARA TARIGO 1136
MARTES 7 MANGAS BERRO 250
MIERCOLES 8 SALINAS PTE PERON 406
JUEVES 9 MOLLO RIVADAVIA Y 9 DE JULIO
VIERNES 10 ARGENTINA SARMIENTO Y MITRE
SABADO 11 SCHIAVI MITRE 1257
DOMINGO 12 SCHIAVI MITRE 1257
LUNES 13 MANGAS BERRO 250
MARTES 14 LARA TARIGO 1136
MIERCOLES 15 MOLLO RIVADAVIA Y 9 DE JULIO
JUEVES 16 ARGENTINA SARMIENTO Y MITRE
VIERNES 17 SCHIAVI MITRE 1257
SABADO 18 ARGENTINA SARMIENTO Y MITRE
DOMINGO 19 ARGENTINA SARMIENTO Y MITRE
LUNES 20 LARA TARIGO 1136
MARTES 21 MOLLO RIVADAVIA Y 9 DE JULIO
MIERCOLES 22 ARGENTINA SARMIENTO Y MITRE
JUEVES 23 SCHIAVI MITRE 1257
VIERNES 24 MOLLO RIVADAVIA Y 9 DE JULIOo
SABADO 25 MANGAS BERRO 250
DOMINGO 26 MANGAS BERRO 250
LUNES 27 MOLLO RIVADAVIA Y 9 DE JULIO
MARTES 28 ARGENTINA SARMIENTO Y MITRE
MIERCOLES 29 SCHIAVI MITRE 1257
JUEVES 30 MOLLO RIVADAVIA Y 9 DE JULIO
VIERNES 31 MANGAS BERRO 250

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