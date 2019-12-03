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Farmacias de turno de diciembre en Roque Pérez

Redacción 03/12/2019 Noticias Locales

Gentileza Farmacia Mollo.

DIA FARMACIA DOMICILIO
DOMINGO 1 SCHIAVI MITRE 1257
LUNES 2 MANGAS BERRO 250
MARTES 3 LARA TARIGO 1136
MIERCOLES 4 MOLLO RIVADAVIA Y 9 DE JULIO
JUEVES 5 ARGENTINA SARMIENTO Y MITRE
VIERNES 6 SCHIAVI MITRE 1257
SABADO 7 SALINAS PTE PERON 406
DOMINGO 8 SALINAS PTE PERON 406
LUNES 9 LARA TARIGO 1136
MARTES 10 MOLLO RIVADAVIA Y 9 DE JULIO
MIERCOLES 11 ARGENTINA SARMIENTO Y MITRE
JUEVES 12 SCHIAVI MITRE 1257
VIERNES 13 SALINAS PTE PERON 406
SABADO 14 MANGAS BERRO 250
DOMINGO 15 MANGAS BERRO 250
LUNES 16 MOLLO RIVADAVIA Y 9 DE JULIO
MARTES 17 ARGENTINA SARMIENTO Y MITRE
MIERCOLES 18 SCHIAVI MITRE 1257
JUEVES 19 SALINAS PTE PERON 406
VIERNES 20 MANGAS BERRO 250
SABADO 21 LARA TARIGO 1136
DOMINGO 22 LARA TARIGO 1136
LUNES 23 ARGENTINA SARMIENTO Y MITRE
MARTES 24 SCHIAVI MITRE 1257
MIERCOLES 25 SALINAS PTE PERON 406
JUEVES 26 MANGAS BERRO 250
VIERNES 27 LARA TARIGO 1136
SABADO 28 MANGAS BERRO 250
DOMINGO 29 MANGAS BERRO 250
LUNES 30 SCHIAVI MITRE 1257
MARTES 31 SALINAS PTE PERON 406

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