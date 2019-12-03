Farmacias de turno de diciembre en Roque Pérez

Gentileza Farmacia Mollo.
DIA FARMACIA DOMICILIO DOMINGO 1 SCHIAVI MITRE 1257 LUNES 2 MANGAS BERRO 250 MARTES 3 LARA TARIGO 1136 MIERCOLES 4 MOLLO RIVADAVIA Y 9 DE JULIO JUEVES 5 ARGENTINA SARMIENTO Y MITRE VIERNES 6 SCHIAVI MITRE 1257 SABADO 7 SALINAS PTE PERON 406 DOMINGO 8 SALINAS PTE PERON 406 LUNES 9 LARA TARIGO 1136 MARTES 10 MOLLO RIVADAVIA Y 9 DE JULIO MIERCOLES 11 ARGENTINA SARMIENTO Y MITRE JUEVES 12 SCHIAVI MITRE 1257 VIERNES 13 SALINAS PTE PERON 406 SABADO 14 MANGAS BERRO 250 DOMINGO 15 MANGAS BERRO 250 LUNES 16 MOLLO RIVADAVIA Y 9 DE JULIO MARTES 17 ARGENTINA SARMIENTO Y MITRE MIERCOLES 18 SCHIAVI MITRE 1257 JUEVES 19 SALINAS PTE PERON 406 VIERNES 20 MANGAS BERRO 250 SABADO 21 LARA TARIGO 1136 DOMINGO 22 LARA TARIGO 1136 LUNES 23 ARGENTINA SARMIENTO Y MITRE MARTES 24 SCHIAVI MITRE 1257 MIERCOLES 25 SALINAS PTE PERON 406 JUEVES 26 MANGAS BERRO 250 VIERNES 27 LARA TARIGO 1136 SABADO 28 MANGAS BERRO 250 DOMINGO 29 MANGAS BERRO 250 LUNES 30 SCHIAVI MITRE 1257 MARTES 31 SALINAS PTE PERON 406
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