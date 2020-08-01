Farmacias de turno de agosto en Roque Pérez

SABADO 1 ARGENTINA SARMIENTO Y MITRE
DOMINGO 2 ARGENTINA SARMIENTO Y MITRE
LUNES 3 SALINAS PTE PERON 406
MARTES 4 MANGAS BERRO 250
MIERCOLES 5 LARA TARIGO 1136
JUEVES 6 MOLLO RIVADAVIA Y 9 DE JULIO
VIERNES 7 ARGENTINA SARMIENTO Y MITRE
SABADO 8 SCHIAVI MITRE 1257
DOMINGO 9 SCHIAVI MITRE 1257
LUNES 10 MANGAS BERRO 250
MARTES 11 LARA TARIGO 1136
MIERCOLES 12 MOLLO RIVADAVIA Y 9 DE JULIO
JUEVES 13 ARGENTINA SARMIENTO Y MITRE
VIERNES 14 SCHIAVI MITRE 1257
SABADO 15 SALINAS PTE PERON 406
DOMINGO 16 SALINAS PTE PERON 406
LUNES 17 LARA TARIGO 1136
MARTES 18 MOLLO RIVADAVIA Y 9 DE JULIO
MIERCOLES 19 ARGENTINA SARMIENTO Y MITRE
JUEVES 20 SCHIAVI MITRE 1257
VIERNES 21 SALINAS PTE PERON 406
SABADO 22 MANGAS BERRO 250
DOMINGO 23 MANGAS BERRO 250
LUNES 24 MOLLO RIVADAVIA Y 9 DE JULIO
MARTES 25 ARGENTINA SARMIENTO Y MITRE
MIERCOLES 26 SCHIAVI MITRE 1257
JUEVES 27 SALINAS PTE PERON 406
VIERNES 28 MANGAS BERRO 250
SABADO 29 LARA TARIGO 1136
DOMINGO 30 LARA TARIGO 1136
LUNES 31 ARGENTINA SARMIENTO Y MITRE.
Gentileza Farmacia Mollo.-