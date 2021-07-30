Farmacias de turno de agosto en Roque Pérez

Redacción 30/07/2021 FARMACIAS DE TURNO, Noticias Locales

Farmacias de turno de agosto de Roque Pérez:

DIA FARMACIA DOMICILIO
SABADO 31 MANGAS BERRO 250
DOMINGO 1 MANGAS BERRO 250
LUNES 2 ARGENTINA SARMIENTO Y MITRE
MARTES 3 SCHIAVI MITRE 1257
MIERCOLES 4 SALINAS PTE PERON 406
JUEVES 5 MANGAS BERRO 250
VIERNES 6 LARA TARIGO 1136
SABADO 7 ROQUE PEREZ RIVADAVIA Y 9 DE JULIO
DOMINGO 8 ROQUE PEREZ RIVADAVIA Y 9 DE JULIO
LUNES 9 SCHIAVI MITRE 1257
MARTES 10 SALINAS PTE PERON 406
MIÉRCOLES 11 MANGAS BERRO 250
JUEVES 12 LARA TARIGO 1136
VIERNES 13 ROQUE PEREZ RIVADAVIA Y 9 DE JULIO
SÁBADO 14 ARGENTINA SARMIENTO Y MITRE
DOMINGO 15 ARGENTINA SARMIENTO Y MITRE
LUNES 16 SALINAS PTE PERON 406
MARTES 17 MANGAS BERRO 250
MIÉRCOLES 18 LARA TARIGO 1136
JUEVES 19 ROQUE PEREZ RIVADAVIA Y 9 DE JULIO
VIERNES 20 ARGENTINA SARMIENTO Y MITRE
SÁBADO 21 SCHIAVI MITRE 1257
DOMINGO 22 SCHIAVI MITRE 1257
LUNES 23 MANGAS BERRO 250
MARTES 24 LARA TARIGO 1136
MIÉRCOLES 25 ROQUE PEREZ RIVADAVIA Y 9 DE JULIO
JUEVES 26 ARGENTINA SARMIENTO Y MITRE
VIERNES 27 SCHIAVI MITRE 1257
SÁBADO 28 SALINAS PTE PERON 406
DOMINGO 29 SALINAS PTE PERON 406
LUNES 30 LARA TARIGO 1136
MARTES 31 ROQUE PEREZ RIVADAVIA Y 9 DE JULIO.

Gentileza ex Farmacia Mollo, Farmacia Roque Pérez.-

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