Farmacias de turno de agosto en Roque Pérez

Farmacias de turno de agosto de Roque Pérez:
DIA FARMACIA DOMICILIO
SABADO 31 MANGAS BERRO 250
DOMINGO 1 MANGAS BERRO 250
LUNES 2 ARGENTINA SARMIENTO Y MITRE
MARTES 3 SCHIAVI MITRE 1257
MIERCOLES 4 SALINAS PTE PERON 406
JUEVES 5 MANGAS BERRO 250
VIERNES 6 LARA TARIGO 1136
SABADO 7 ROQUE PEREZ RIVADAVIA Y 9 DE JULIO
DOMINGO 8 ROQUE PEREZ RIVADAVIA Y 9 DE JULIO
LUNES 9 SCHIAVI MITRE 1257
MARTES 10 SALINAS PTE PERON 406
MIÉRCOLES 11 MANGAS BERRO 250
JUEVES 12 LARA TARIGO 1136
VIERNES 13 ROQUE PEREZ RIVADAVIA Y 9 DE JULIO
SÁBADO 14 ARGENTINA SARMIENTO Y MITRE
DOMINGO 15 ARGENTINA SARMIENTO Y MITRE
LUNES 16 SALINAS PTE PERON 406
MARTES 17 MANGAS BERRO 250
MIÉRCOLES 18 LARA TARIGO 1136
JUEVES 19 ROQUE PEREZ RIVADAVIA Y 9 DE JULIO
VIERNES 20 ARGENTINA SARMIENTO Y MITRE
SÁBADO 21 SCHIAVI MITRE 1257
DOMINGO 22 SCHIAVI MITRE 1257
LUNES 23 MANGAS BERRO 250
MARTES 24 LARA TARIGO 1136
MIÉRCOLES 25 ROQUE PEREZ RIVADAVIA Y 9 DE JULIO
JUEVES 26 ARGENTINA SARMIENTO Y MITRE
VIERNES 27 SCHIAVI MITRE 1257
SÁBADO 28 SALINAS PTE PERON 406
DOMINGO 29 SALINAS PTE PERON 406
LUNES 30 LARA TARIGO 1136
MARTES 31 ROQUE PEREZ RIVADAVIA Y 9 DE JULIO.
Gentileza ex Farmacia Mollo, Farmacia Roque Pérez.-