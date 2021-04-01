FARMACIAS DE TURNO ABRIL DE 2021

Redacción 01/04/2021 FARMACIAS DE TURNO, Noticias Locales

DIA FARMACIA DOMICILIO
JUEVES 1 MANGAS BERRO 250
VIERNES 2 LARA TARIGO 1136
SABADO 3 MOLLO RIVADAVIA Y 9 DE JULIO
DOMINGO 4 MOLLO RIVADAVIA Y 9 DE JULIO
LUNES 5 SCHIAVI MITRE 1257
MARTES 6 SALINAS PTE PERON 406
MIERCOLES 7 MANGAS BERRO 250
JUEVES 8 LARA TARIGO 1136
VIERNES 9 MOLLO RIVADAVIA Y 9 DE JULIO
SABADO 10 ARGENTINA SARMIENTO Y MITRE
DOMINGO 11 ARGENTINA SARMIENTO Y MITRE
LUNES 12 SALINAS PTE PERON 406
MARTES 13 MANGAS BERRO 250
MIÉRCOLES 14 LARA TARIGO 1136
JUEVES 15 MOLLO RIVADAVIA Y 9 DE JULIO
VIERNES 16 ARGENTINA SARMIENTO Y MITRE
SÁBADO 17 SCHIAVI MITRE 1257
DOMINGO 18 SCHIAVI MITRE 1257
LUNES 19 MANGAS BERRO 250
MARTES 20 LARA TARIGO 1136
MIÉRCOLES 21 MOLLO RIVADAVIA Y 9 DE JULIO
JUEVES 22 ARGENTINA SARMIENTO Y MITRE
VIERNES 23 SCHIAVI MITRE 1257
SÁBADO 24 SALINAS PTE PERON 406
DOMINGO 25 SALINAS PTE PERON 406
LUNES 26 LARA TARIGO 1136
MARTES 27 MOLLO RIVADAVIA Y 9 DE JULIO
MIÉRCOLES 28 ARGENTINA SARMIENTO Y MITRE
JUEVES 29 SCHIAVI MITRE 1257
VIERNES 30 SALINAS PTE PERON 406
SÁBADO 31 MANGAS BERRO 250
DOMINGO 1 MANGAS BERRO 250

GENTILEZA FARMACIA MOLLO.-

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