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FARMACIAS DE ABRIL EN ROQUE PÉREZ

Redacción 01/04/2019 FARMACIAS DE TURNO, Noticias Locales

LUNES 1 LARA TARIGO 1136
MARTES 2 MOLLO RIVADAVIA Y 9 DE JULIO
MIERCOLES 3 ARGENTINA SARMIENTO Y MITRE
JUEVES 4 SCHIAVI MITRE 1257
VIERNES 5 SALINAS PRESIDENTE PERON 406
SABADO 6 MANGAS SARMIENTO Y MITRE
DOMINGO 7 MANGAS SARMIENTO Y MITRE
LUNES 8 SALINAS PRESIDENTE PERON 406
MARTES 9 ARGENTINA SARMIENTO Y MITRE
MIERCOLES 10 SCHIAVI MITRE 1257
JUEVES 11 MOLLO RIVADAVIA Y 9 DE JULIO
VIERNES 12 SCHIAVI MITRE 1257
SABADO 13 LARA TARIGO 1136
DOMINGO 14 LARA TARIGO 1136
LUNES 15 ARGENTINA SARMIENTO Y MITRE
MARTES 16 SCHIAVI MITRE 1257
MIERCOLES 17 SALINAS PRESIDENTE PERON 406
JUEVES 18 MANGAS BERRO 250
VIERNES 19 LARA TARIGO 1136
SABADO 20 MOLLO PTE PERON 406
DOMINGO 21 MOLLO PTE PERON 406
LUNES 22 SCHIAVI MITRE 1257
MARTES 23 SALINAS PRESIDENTE PERON 406
MIERCOLES 24 MANGAS BERRO 250
JUEVES 25 LARA TARIGO 1136
VIERNES 26 MOLLO RIVADAVIA Y 9 DE JULIO
SABADO 27 ARGENTINA BERRO 250
DOMINGO 28 ARGENTINA BERRO 250
LUNES 29 SALINAS PRESIDENTE PERON 406
MARTES 30 MANGAS BERRO 250
Gentileza Farmacia Mollo.-

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