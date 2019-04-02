FARMACIAS DE ABRIL EN ROQUE PÉREZ

|LUNES
|1
|LARA
|TARIGO 1136
|MARTES
|2
|MOLLO
|RIVADAVIA Y 9 DE JULIO
|MIERCOLES
|3
|ARGENTINA
|SARMIENTO Y MITRE
|JUEVES
|4
|SCHIAVI
|MITRE 1257
|VIERNES
|5
|SALINAS
|PRESIDENTE PERON 406
|SABADO
|6
|MANGAS
|SARMIENTO Y MITRE
|DOMINGO
|7
|MANGAS
|SARMIENTO Y MITRE
|LUNES
|8
|SALINAS
|PRESIDENTE PERON 406
|MARTES
|9
|ARGENTINA
|SARMIENTO Y MITRE
|MIERCOLES
|10
|SCHIAVI
|MITRE 1257
|JUEVES
|11
|MOLLO
|RIVADAVIA Y 9 DE JULIO
|VIERNES
|12
|SCHIAVI
|MITRE 1257
|SABADO
|13
|LARA
|TARIGO 1136
|DOMINGO
|14
|LARA
|TARIGO 1136
|LUNES
|15
|ARGENTINA
|SARMIENTO Y MITRE
|MARTES
|16
|SCHIAVI
|MITRE 1257
|MIERCOLES
|17
|SALINAS
|PRESIDENTE PERON 406
|JUEVES
|18
|MANGAS
|BERRO 250
|VIERNES
|19
|LARA
|TARIGO 1136
|SABADO
|20
|MOLLO
|PTE PERON 406
|DOMINGO
|21
|MOLLO
|PTE PERON 406
|LUNES
|22
|SCHIAVI
|MITRE 1257
|MARTES
|23
|SALINAS
|PRESIDENTE PERON 406
|MIERCOLES
|24
|MANGAS
|BERRO 250
|JUEVES
|25
|LARA
|TARIGO 1136
|VIERNES
|26
|MOLLO
|RIVADAVIA Y 9 DE JULIO
|SABADO
|27
|ARGENTINA
|BERRO 250
|DOMINGO
|28
|ARGENTINA
|BERRO 250
|LUNES
|29
|SALINAS
|PRESIDENTE PERON 406
|MARTES
|30
|MANGAS
|BERRO 250
Gentileza Farmacia Mollo.-