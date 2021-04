Familiares de Guadalupe Eseiza niegan tener que ver con el ataque a una mujer en Roque Pérez

Dialogamos con Belén Eseiza (foto), una de las hermanas de Guadalupe, le nenita asesinada el 1 de marzo de 2020 y por cuyo crimen hay un solo detenido, pero aún sin juicio.

Nuestro amigo y colega Abel Barth entrevistó a una señora que dijo haber sido atacada y manifestó que los atacantes habrían dicho que «se habían equivocado de persona» y que en realidad querían atacar a la madre del detenido por el crimen de Guada (ver en el Facebook de Barth).

Belén nos decía lo siguiente: «Soy hermana de Guadalupe Eseiza. Desde mi familia queremos dejar bien en claro, que lo que pasó con el ataque a la mujer en la ciudad de Roque Pérez, no tiene nada que ver con mi familia. Ayer nos acercamos a la comisaría (de Roque Pérez) para pedir que se investigue lo que pasó, porque no están ensuciando solo a mi familia, sino a la memoria de Guada que ya no está».

Belén continuó expresando que: «Jamás buscamos venganza contra nadie porque no somos asesinos como el que le quitó la vida a Guada, solo buscamos justicia y que el asesino de Guada pague. 13 meses pasaron y jamás atacamos a nadie, fue todo lo contrario, siempre nos atacaron a nosotros. Solo quiero que esto que pasó no quede en la nada y que los culpables paguen y el que armó todo esto que pague y a esa familia desearle que la conciencia y la culpa los deje vivir en paz… NOSOTROS SOLO BUSCAMOS JUSTICIA COMO MANDA LA LEY (destaca Belén)».

Por otra parte Belén informa que estará prohibido nombrar a Guada en cualquier medio sin autorización de la familia Eseiza. (Este medio tiene la autorización correspondiente).-