Vecinos se comunicaron con este medio y nos informaron sobre la falta de mantenimiento de varios sectores en Roque Pérez.

En esta ocasión les mostramos imágenes de la Calle Gotuzzo desde Primera Junta hasta Almafuerte. No vamos a hablar del suelo, sino de los arbustos que salen al lado del canal que hay en calle Gotuzzo. No solo es pasto crecido de unos días, hay arbustos con una altura que nos demuestra que desde hace meses nadie se hace cargo. Y no es del lado de adentro que pertenece a los vecinos, es del lado de la calle, por lo cual creemos que le corresponde el mantenimiento a la Municipalidad local.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...