Falleció el ex policía que estaba detenido en La Plata por el asesinato del ecologista en la Laguna de Lobos en 2008

De acuerdo a información no oficial, ayer sábado 11 de enero, antes del mediodía, falleció el ex policía Rubén Morfil, quien estaba detenido en la Alcaidía Departamental Roberto Pettinato. Dicha alcaidía está ubicada en Calle 47, al 4800 de Lisandro Olmos, partido de La Plata y la familia de Morfil lo habían ido a visitar varias veces allí.

De acuerdo a los primeros informes hablan de que la muerte del ex policía fue producto de un infarto.

Morfil había sido detenido en 2019 por estar imputado en la causa del asesinato del ecologista Carlos Castello, quien fue hallado en su casa de la Laguna de Lobos con un disparo de arma de fuego, pero con claros signos de haber sido golpeado. Ese caso desató muchas polémicas, ya que primeramente se intentó hacerlo pasar como un suicidio. Hasta médicos forenses estuvieron detenidos por ese caso y otro policía roqueperense aparece en la causa como «encubridor».

Entre algunas anomalías de esa causa, la más notoria fue que el arma encontrada al lado del cuerpo de Castello, era de otro calibre que la bala que habría dado muerte al ecologista lobense.

Lo cierto es que ahora algunos miembros de la familia del ex policía fallecido dudan de que su deceso halla sido producto de un infarto. Este medio consultó a un profesional de la salud y la diabetes (enfermedad que padecía Morfil) es un factor de riesgo y el infarto podría haber sido producto de dicha enfermedad.

Como es costumbre, este medio no publica la información hasta pasadas algunas horas, para que familiares de la persona fallecida puedan enterarse a través, precisamente, de la familia y no de una nota periodística.-



Me gusta esto: Me gusta Cargando...