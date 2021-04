Excombatientes de Malvinas repudiaron los dichos de Patricia Bullrich sobre la posibilidad de entregar las islas: “No saben lo que es la soberanía”

“Las declaraciones de Patricia Bullrich son una brutalidad. Dan vergüenza ajena”, dijo el ex combatiente de Malvinas, Hugo Robert, en comunicación con Las Primeras Noticias.

Excombatientes de Malvinas repudiaron los dichos de la presidenta del Pro, Patricia Bullrich, quien ayer expresó en una entrevista televisiva que el Gobierno nacional «podría haberle dado» las Islas Malvinas al laboratorio estadounidense Pfizer para acordar la provisión de vacunas contra el coronavirus.

Robert sostuvo que las declaraciones de Bullrich no generaron sorpresa porque va en línea con lo que para Juntos por el Cambio representan las Malvinas. “Para ellos es un espacio de negocios, no entienden lo que significa la soberanía”, sostuvo. Sin embargo el ex combatiente expresó que las declaraciones de la exministra de seguridad son preocupantes porque “la escuchan muchos argentinos”.

Por último, el ex combatiente recordó que durante el macrismo se firmó el acuerdo Foradori y Duncan. “Fue el acuerdo más ominoso que hubieran podido firmar. Entregaron absolutamente toda nuestra soberanía en las islas y durante mucho tiempo vamos a pagar las consecuencias”.

Fuente: AM 750.-